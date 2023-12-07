撞人畫面曝！22歲男醉駕500萬M4跑車出事了　連撞2車酒測達1.41

記者邱中岳／台北報導

北市中山區林森北路、民生東路口，在7日凌晨發生1台BMW 4系列雙門轎跑車連續追撞2台自小客車事故，雖然沒有造成人員傷亡，但肇事的BMW先撞上準備左轉的小黃車尾，再撞擊路邊停放的自小客車，險些撞上人才停下，經過酒測後，BMW駕駛酒測值達1.41，還辯稱只是在家喝一點小酒，然後外出找朋友就出車禍。

警方調查，7日凌晨2時許，北市中山區林森北路、民生東路口發生1起BMW雙門轎跑車連撞2車事故，22歲文姓駕駛開著BMW雙門轎跑車，行經林森北路南往北方向，經過民生東路口先撞上對向準備左轉、由53歲楊姓駕駛所開的小黃車尾，後來又撞上林森北路上停放路邊的自小客車才停下。

▲他喝2瓶啤酒後開M4雙門跑車出門，竟直接連撞2車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後立刻到場，將肇事BMW的文姓車主帶下車，酒測值竟然高達1.41，立即將人帶回，訊後依公共危險罪嫌移送法辦，文姓男子還辯稱，當天在家裡僅喝了2瓶啤酒，臨時出門找朋友才會發生事故，讓警方直搖頭，喝了酒就不要出門了吧。

▲他醉駕開M4雙門跑車出門，竟直接連撞2車還險些傷人，酒測值1.41還辯稱只喝2瓶啤酒。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，文姓男子所開的肇事車輛，應為2013年款的BMW 4系列雙門轎跑車，以外觀以及排氣量看來，應是當年要價500多萬的M4雙門跑車，搭載雙渦輪增壓直列六缸引擎，可提供強大的431匹馬力，56.1kgm的扭力，自手排版從靜止加速至100km/h僅需4.1秒。