22歲BMW男「中山區凌晨酒駕」亂撞　Uber慘遭殃



記者黃彥傑、葉國吏／台北報導

台北市中山區凌晨2時許發生酒駕肇事意外，現場造成三輛轎車損毀，肇事駕駛涉犯公共危險，帶回派出所偵辦。

▲中山區酒駕。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

7日凌晨2時許，現年22歲（90年次）的BMW駕駛酒後駕車，行經林森北路、民生東路口，擦撞Uber後失控，再撞上停在路旁的轎車。中山二派出所接獲報案後前往現場處理，發現BMW駕駛酒味濃厚，酒測值達1.41mg/L，已經涉犯公共危險，已經帶回派出所偵辦。

▼肇事駕駛（左）上銬帶回派出所偵辦。