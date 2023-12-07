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全台最豪華！高雄900坪唐吉訶德開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊

記者賴文萱、許宥孺、吳世龍／高雄報導

全台最豪華！唐吉訶德「高雄大立店」今（7）日正式開幕，一早至少破600多人擠爆周邊想朝聖佔地近千坪、最豪華的門市，市府交通局也安排多名警力在現場維持秩序。搶頭香民眾表示，她早上8點就到了，沒有逛過台灣其他地方的店，因為這裡是高雄第一間進駐的店家，相當期待，想買麝香葡萄、和牛、富士蘋果。

▲▼台灣最豪華！高雄1200坪「唐吉訶德」開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊。（圖／記者許宥孺、吳世龍攝）

▲唐吉訶德高雄大立店今日正式開幕見客。（圖／記者許宥孺、吳世龍攝）

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▲▼台灣最豪華！高雄1200坪「唐吉訶德」開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊。（圖／記者許宥孺、吳世龍攝）

▲▼高雄900坪「唐吉訶德」開幕，直擊朝聖人潮擠爆周邊。（圖／記者許宥孺、吳世龍攝）

▲▼台灣最豪華！高雄1200坪「唐吉訶德」開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊。（圖／記者許宥孺、吳世龍攝）

唐吉訶德高雄大立店今日開幕，不少民眾一早就到場排隊，想搶頭香進場血拼，11點20分開始，陸續讓民眾進入 ，現場至少有600人排隊。排第一位的小姐表示，她早上8點就到了，但也有6點多到的，只是他排錯地方。雖然還沒有逛過台灣其他地方的店，只逛過日本的，但因為是高雄第一間進駐的店家，相當期待，想買麝香葡萄、和牛、富士蘋果。

▲▼全台最豪華！高雄900坪唐吉訶德開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊。（圖／記者許宥孺攝）

▲唐吉訶德亞太區町田悟史社長。（圖／記者許宥孺攝）

唐吉訶德亞太區町田悟史社長表示，唐吉訶德大立店如期迎來開幕，要感謝高雄市政府、相關企業以及大立百貨，唐吉訶德在全亞洲有34間，台灣加上大立店就有5間，這次迎接的唐吉訶德大立店，他個人可以說是非常自豪，相信這間是全亞洲規模最大、最新穎的店面，希望未來唐吉訶德大立店會受到高雄市民熱愛。

事實上，高雄店設計規劃充滿滿滿新鮮感，為呼應高雄市海洋意象，在A、B兩館聯通道還特別設計「海底隧道」，店外還有高達4米的吉祥物Donpen迎賓，準備要做唐吉訶德的全台店王。

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

若櫻壽司進駐高雄
若櫻壽司是唐吉訶德在台獨家打造的壽司店，裝潢以精緻的日式和風為特色，跟品項豐富的賣場呈現完全不同的風情，而高雄若櫻壽司自然是全台最大的店，採用棋盤格座位，讓消費者在用餐時有隱私感，也很適合商務人士與小型聚餐。點餐方式為人力單點，高雄也推出6大拼盤套餐，包括炙燒干貝、炙燒和牛、炙燒赤蝦、特製天婦羅、生魚片壽司與箱壽司，售價從120元至780元不等。

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

此外，該店型還設置2間8至10人的包廂，也有開放式吧檯設計，可觀看師傅製作日式料理過程，開幕期間12／7至12／31，點選特定拼盤或酒款，即送毛豆一份。

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

白飯咖哩、糖果自由裝到飽
若只是逛街累了想來點小食，高雄大立店也擁有全台最完整的立食小店，包括和牛串、現煮食堂、安田精米、MOCHI MOCHI專門店等，讓你逛街就像走進日本廟會一般驚豔，而熟食便當區還獨家規劃「自助咖哩區」，只要購買售價150元的指定容器，就能自由裝填白飯跟咖哩；還有糖果放題區，日本糖果購買指定容器也可以裝好裝滿。

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

獨家3大特色區
高雄獨家專區包括「日本酒專區」、「戶外用品專區」、「可愛專區」，集結各種類型的日本酒，還有清酒冷藏櫃，冰鎮的清酒馬上就能喝得到；戶外用品區則引進集團旗下品牌greenstage，各式露營用具全部找得到，還有不到萬元的電動滑板車；可愛專區則以Z世代喜歡的商品為主題，開幕也推ADA可愛髮夾5件組合優惠價139元。

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德高雄大立店媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

 
 
 
 
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