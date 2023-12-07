今「大雪」清晨11.1℃！明還會更冷　下波變天時間曝

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今天（7日）是24節氣的「大雪」，中央氣象署觀測，清晨全台最低溫出現在苗栗縣公館的11.1度。氣象署預報員張承傳說，周五清晨輻射冷卻效應較明顯，低溫有機會比今晨低1度左右；下周二東北季風增強，北部、東半部有些雨。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風影響，水氣較少，各地多雲到晴，僅東半部、中南部山區有零星降雨，這波冷空氣強度接近大陸冷氣團，中部以北、東北部清晨低溫14-15度，其他地區17-19度，白天北部、東北部、東部高溫21-23度，其他地區25-28度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，周五東北季風減弱，清晨輻射冷卻效應較明顯，低溫有機會比今低1度左右，中部以北、東北部13-14度，南部17-18度。此外，沿海空曠地區溫度會再更低一些。他提到，周五白天起氣溫回升較明顯，北部高溫可來到26度，中南部27-28度。

張承傳表示，周六到下周一各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨，北部高溫26度、中南部27-29度；下周二東北季風增強，但強度沒很強，北部高溫稍下降至22-24度，北部、東半部有些雨，至於低溫變化不大，各地介於17-19度。