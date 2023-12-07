初雪來了！　雪山銀白世界曝

記者蔡文淵、陳俊宏／綜合報導

今年入冬第一場初雪！雪山圈谷6日上午降下今年入冬以來第一場雪，369營地也同樣飄下瑞雪。雪霸國家公園管理處提醒山友，冬季登山要做好保暖措施，如遇天候不佳或降雪結冰，請審慎評估安全。

▲雪山下初雪。（圖／台灣戶外自組揪團）

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雪霸處並提供雪季相關事項：

1、雪霸處將於113年1月2日起至3月31日施行雪季入園登山管理，以服務與開放的精神取代管制。

2、雪季分為一般申請案及雪地訓練申請案，有關規定詳細說明，請點選連結下載「雪霸國家公園113年雪季期間生態保護區入園申請說明」。

3、一般申請案人數為1至6人為限（含領隊），需檢附雪攀裝備與技術自我檢查表；其中，申請聖稜線還要多檢附登山安全管理評估表供雪霸處備查，並建議應3人以上。

4、領隊應自我檢視雪地訓練經驗或攀登嚮導證書之資格，不用檢附相關雪訓/雪攀證書。

5、圈谷降雪量達雪尺30公分以上，則開放雪霸處規畫圈谷特定範圍供雪地訓練隊伍紮營使用，並請雪訓隊伍不要擅離雪訓營地範圍之外任意紮營。

6、熱門登山路線之登山口與山莊，雪霸處將持續安排雪季指導員，協助山友使用雪攀裝備，並提供雪季登山相關諮詢服務。

7、雪季期間，開放圈谷紮營的人數為 30 人／日。如雪況不佳（積雪未達30公分），為維護園區高山植物生態系與冰河地質，原核定之營位應予取消。