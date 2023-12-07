援助停滯！G7領袖與澤倫斯基視訊　烏克蘭陷開戰「最艱困局面」

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基6日與七大工業國集團（G7）領袖進行視訊會談，討論如何加強西方援助。事實上，烏克蘭正面臨著戰爭開打以來最艱困的局面，除了軍隊無法全面反攻、全球注意力轉向以色列與哈瑪斯外，西方國家的援助也開始停滯。

根據BBC報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在視訊會議上表示，俄羅斯正等待著美國和歐洲表現出軟弱，「俄羅斯只希望一件事，就是明年穩固的自由世界將崩潰。」美國總統拜登也呼籲國會做正確的事，「（烏克蘭援助）這件事不能等，如果普丁奪下烏克蘭，他不會就此罷休…他將繼續前進，他已清楚表明這點。」

對於烏克蘭人民來說，對於勝利的希望也逐漸減弱，與丈夫住在基輔的Iryna說，如今他們對於勝利的信心比一年前更減弱了一些，並哭著回憶起俄羅斯入侵前的生活，「我們非常希望能回到原本的生活，希望烏克蘭獲勝，我們真的需要外國的幫助，這對我們來說太難了。」

美國所提出的1050億美元援助法案，其中610億美元用於烏克蘭，其餘用於以色列、台灣和美墨邊境，但6日在參議院遭共和黨人投票攔下。烏克蘭駐美國大使馬卡洛娃（Oksana Makarova）強調，現在仍可保持樂觀，「我們還沒達到想要的水準。」

與此同時，歐盟計畫簽署的500億歐元經濟援助，還有烏克蘭加入歐盟的談判規劃，目前也陷入僵局。匈牙利疑歐派總理奧班（Viktor Orban）曾威脅，要在下周展開的峰會中否決這些提議；匿名的歐盟外交人員坦言，「一切都處於危險之中。」

奧班和俄羅斯總統普丁一直維持著雙邊關係，他指出，就算歐洲能提供進一步的幫助，「烏克蘭能否戰勝俄羅斯也非常值得懷疑。」