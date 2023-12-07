　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以烏金援恐斷炊！　美共和黨參議員聯手擋下援助法案

▲美國國會大廈。（圖／路透）

▲美國參議院共和黨人擋下援助法案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登6日呼籲國會應通過援烏法案，不能讓俄羅斯總統普丁得逞，但因美國本身的邊境政策分歧，參議院共和黨人在當天的關鍵投票中擋下了援助案，作為對拜登政府邊境政策的抗議。

CNN報導，投票結果為49票：51票，比法案通過所需的60票還少，在投票接近結束時，民主黨籍參院領袖舒默（Chuck Schumer）改投「否決」，不過此舉是程序性舉動，因為按規定能讓他日後再次發起投票。

共和黨人堅持，援助外國法案必須搭配美國主要的邊境安全策略轉變，過去民主、共和兩黨關於這點有過多次討論，但始終未能達成共識。

如今以哈衝突與俄烏戰爭都在進行中，白宮本周稍早發出疾呼，表示援助烏克蘭的資金已經快要耗盡，並且無法依約確保更進一步的援助，將會引發嚴重的國安風險。

參議院少數黨領黨人麥康諾（Mitch McConnell）在投票前就直白表示，共和黨人會阻擋法案通過，因為他們認為該項法案並未妥善處理邊境安全安全問題。

舒默則指控共和黨人，阻擋對以色列、烏克蘭的援助法案是「敵意行為」。他6日警告，國會若不通過更多援助，烏克蘭將會在戰場上失敗，歐洲民主將會陷入危險境地，至於那些認為普丁會在吞下烏克蘭後停止的人，是一廂情願地忽略清楚且不容置疑的歷史教訓。

ET快訊
兇版李毓芬信義區無罩散步　3套服裝測試回頭率
台灣人慶生「必出現1物」讓陸女驚呆　過來人點頭：真的是經典款
「台灣詐騙」最新基地不在柬埔寨！　弘仁會小弟逃回：400人被
正妹物理治療師被同業嗆「丟臉」　粉絲狂刷：勸你不要多管閒事
吳尊13歲女兒Nei Nei「身高逼近170cm」　網驚：越
吳夢夢自曝14歲破處「被嫌不色情」　深夜震驚到自我懷疑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

內華達大學槍擊案至少3人受害　警：槍手已死亡

日經亞洲：2024亞洲最重要選舉在台灣　決定兩岸關係

援助停滯！G7領袖與澤倫斯基視訊　烏克蘭陷開戰「最艱困局面」

以烏金援恐斷炊！　美共和黨參議員聯手擋下援助法案

6年激戰逾萬人！　澳洲成人網紅「敞開心胸接客」

市場評估就業數據　美股收跌、台積電ADR漲1.2%

美內華達大學爆槍擊！　警：嫌犯已身亡數人受害

印尼馬拉皮火山噴發　增至23死

G7領袖聲明　重申台海和平穩定重要性

拜登促國會援助烏克蘭　「別讓普丁贏了」

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

開輔助駕駛疑未注意路況　休旅車猛撞緩撞車釀2傷

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

寶貝來電！她溫柔嗲音+疊字　一掛斷秒切超派不耐煩真音

Toyz上訴被打槍理由曝光　「運輸又販賣」60萬毒品！嚴重危害社會

爸高招模仿兒大哭+擺腿　媽：哄孩子睡覺氣勢要有

內華達大學槍擊案至少3人受害　警：槍手已死亡

日經亞洲：2024亞洲最重要選舉在台灣　決定兩岸關係

援助停滯！G7領袖與澤倫斯基視訊　烏克蘭陷開戰「最艱困局面」

以烏金援恐斷炊！　美共和黨參議員聯手擋下援助法案

6年激戰逾萬人！　澳洲成人網紅「敞開心胸接客」

市場評估就業數據　美股收跌、台積電ADR漲1.2%

美內華達大學爆槍擊！　警：嫌犯已身亡數人受害

印尼馬拉皮火山噴發　增至23死

G7領袖聲明　重申台海和平穩定重要性

拜登促國會援助烏克蘭　「別讓普丁贏了」

PTT股版菲神「10萬滾上億」曝3心法　醒來先做一件事

新一代「MG 3入門掀背」發表日曝光！將採新油電搭上全新內外觀

「基泰大直」搞倒鄰戶滿3月　網紅低調證：拿回全額退款

年末大保養！皮膚科醫師推薦小資族適用變美療程

22歲BMW男「中山區凌晨酒駕」亂撞　Uber慘遭殃

6歲女上吐下瀉！診間沉默5分鐘終開口　醫心想「哪呢」

女董抓包丈夫珍藏13部性愛片　火辣主角竟是多年閨蜜

內華達大學槍擊案至少3人受害　警：槍手已死亡

「登山女神」家人信義區房產法拍　女律師酸：宋徽宗瓷器擋不好？

日經亞洲：2024亞洲最重要選舉在台灣　決定兩岸關係

男文青詮釋昆蟲孵化過程　看似紅豆→生出多隻蟑螂

國際熱門新聞

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

19歲女友驗出懷孕　男友崩潰：我們沒做過

AV女優逛五金行　脫掉小褲褲藏架上

義大利通知中國　將退出一帶一路

大馬12男爽開「極樂毒趴」！16外籍妹助興

南韓人口崩潰超過黑死病　美媒示警

美首位遭罷黜眾議長　麥卡錫年底離開

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

馬斯克xAI公司籌資　計畫籌募315億

BBC：義大利政府證實　將退出一帶一路

時代雜誌2023年度風雲人物　泰勒絲獲殊榮

維基百科2023年瀏覽量冠軍揭曉！

曾中3千多萬　強運女17年後再中7億元大獎

市場評估就業數據　美股收跌

更多熱門

相關新聞

美內華達大學爆槍擊！　警：嫌犯已身亡數人受害

美內華達大學爆槍擊！　警：嫌犯已身亡數人受害

美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）今天爆發校園槍擊，當地警方指出，據通報有「數名受害者」，涉案嫌犯已經身亡。

拜登促國會援助烏克蘭　「別讓普丁贏了」

拜登促國會援助烏克蘭　「別讓普丁贏了」

老鼠成烏俄共同敵人　破壞糧食武器

老鼠成烏俄共同敵人　破壞糧食武器

加薩南部60萬難民「無處可去」！

加薩南部60萬難民「無處可去」！

援烏經費告罄　白宮預算局長喊：沒錢了

援烏經費告罄　白宮預算局長喊：沒錢了

關鍵字：

美國拜登以色列烏克蘭國會參議院

讀者迴響

熱門新聞

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

遭爆欠薪、拖欠貨款　廷鑫重訊回應

鄭浩均要右肘TJ手術　明年恐報銷

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

快訊／五月天陷疑假唱風波　阿信「發千字文」直球反擊了！

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

兇版李毓芬無罩散步　3服裝測回頭率

國中畢旅4萬7千元挨轟　前導遊說公道話

19歲女友驗出懷孕　男友崩潰：我們沒做過

同業嗆正妹物理治療師丟臉　粉絲狂刷8字反嗆

吳夢夢被嫌不色情　自曝14歲破處

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面