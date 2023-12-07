以烏金援恐斷炊！　美共和黨參議員聯手擋下援助法案

▲美國參議院共和黨人擋下援助法案。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登6日呼籲國會應通過援烏法案，不能讓俄羅斯總統普丁得逞，但因美國本身的邊境政策分歧，參議院共和黨人在當天的關鍵投票中擋下了援助案，作為對拜登政府邊境政策的抗議。

CNN報導，投票結果為49票：51票，比法案通過所需的60票還少，在投票接近結束時，民主黨籍參院領袖舒默（Chuck Schumer）改投「否決」，不過此舉是程序性舉動，因為按規定能讓他日後再次發起投票。

共和黨人堅持，援助外國法案必須搭配美國主要的邊境安全策略轉變，過去民主、共和兩黨關於這點有過多次討論，但始終未能達成共識。

如今以哈衝突與俄烏戰爭都在進行中，白宮本周稍早發出疾呼，表示援助烏克蘭的資金已經快要耗盡，並且無法依約確保更進一步的援助，將會引發嚴重的國安風險。

參議院少數黨領黨人麥康諾（Mitch McConnell）在投票前就直白表示，共和黨人會阻擋法案通過，因為他們認為該項法案並未妥善處理邊境安全安全問題。

舒默則指控共和黨人，阻擋對以色列、烏克蘭的援助法案是「敵意行為」。他6日警告，國會若不通過更多援助，烏克蘭將會在戰場上失敗，歐洲民主將會陷入危險境地，至於那些認為普丁會在吞下烏克蘭後停止的人，是一廂情願地忽略清楚且不容置疑的歷史教訓。