老鼠成烏俄共同敵人！戰車排氣管噴出鼠團　士兵甩外套畫面超崩潰

▲烏克蘭與俄羅斯前線陣地老鼠肆虐,戰車引擎啟動,出現一大團老鼠狂逃。(圖/翻攝自x)

記者趙蔡州/綜合報導

烏俄戰爭爆發至今已超過600天,雙方不斷在前線建造防禦陣地、路障及壕溝,儘管烏克蘭發動反攻,取得的戰果卻十分有限,戰事陷入僵局,更被形容是21世紀塹壕戰。糟糕的戰場環境也讓老鼠大量出沒,這些老鼠不但會破壞器械,也會影響烏俄士兵的健康,成為烏俄雙方共同的敵人。

根據Defense Blog報導,烏俄雙方士兵在前線不但要防禦敵人進攻,還要想辦法抵禦大量老鼠的騷擾,原因是老鼠會造成各種不可預測或無法彌補的損失,例如基本的糟塌軍糧外,也有可能咬壞電器、電纜或禦寒的衣物,儘管士兵使用了各種方式驅趕,依然無法成功趕走老鼠。

Russian trenches are apparently dealing with a slight infestation by rodents of unusual size in Donetsk Oblast. pic.twitter.com/OVQFzvbpUD

▲老鼠體型幾乎快與一支AK74一樣長。(圖/翻攝自x)

雙方士兵也在X(前身,推特)上分享老鼠肆虐的影片,像是俄軍士兵發動自走砲的引擎時,有大量藏在車身內過冬的大量老鼠被嚇到從排氣孔衝出,另一支影片則是烏軍士兵大力甩了一下衣服,結果瞬間掉出幾十隻老鼠,其他還有許多人老鼠在陣地內爬行肆虐的影片,甚至有老鼠長到跟一支AK74一樣長。

The Russian trench rat/mice issue is a fairly serious one that reportedly really went downhill over the past few weeks as cold weather set in. https://t.co/9fgatxh2EK pic.twitter.com/OA9PM9P2g2