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老鼠成烏俄共同敵人！戰車排氣管噴出鼠團　士兵甩外套畫面超崩潰

▲▼烏克蘭與俄羅斯的共同敵人。（圖／翻攝自x）

▲烏克蘭與俄羅斯前線陣地老鼠肆虐，戰車引擎啟動，出現一大團老鼠狂逃。（圖／翻攝自x）

記者趙蔡州／綜合報導

烏俄戰爭爆發至今已超過600天，雙方不斷在前線建造防禦陣地、路障及壕溝，儘管烏克蘭發動反攻，取得的戰果卻十分有限，戰事陷入僵局，更被形容是21世紀塹壕戰。糟糕的戰場環境也讓老鼠大量出沒，這些老鼠不但會破壞器械，也會影響烏俄士兵的健康，成為烏俄雙方共同的敵人。

根據Defense Blog報導，烏俄雙方士兵在前線不但要防禦敵人進攻，還要想辦法抵禦大量老鼠的騷擾，原因是老鼠會造成各種不可預測或無法彌補的損失，例如基本的糟塌軍糧外，也有可能咬壞電器、電纜或禦寒的衣物，儘管士兵使用了各種方式驅趕，依然無法成功趕走老鼠。

▲▼烏克蘭與俄羅斯的共同敵人。（圖／翻攝自x）

▲老鼠體型幾乎快與一支AK74一樣長。（圖／翻攝自x）

雙方士兵也在X（前身，推特）上分享老鼠肆虐的影片，像是俄軍士兵發動自走砲的引擎時，有大量藏在車身內過冬的大量老鼠被嚇到從排氣孔衝出，另一支影片則是烏軍士兵大力甩了一下衣服，結果瞬間掉出幾十隻老鼠，其他還有許多人老鼠在陣地內爬行肆虐的影片，甚至有老鼠長到跟一支AK74一樣長。

還有烏克蘭砲兵士兵指出，老鼠除了會咬壞、汙染食物，還經常弄壞武器，影響部隊戰備穩妥，其中影響到通訊設備最為致命，導致他們只能不斷驅趕老鼠，然而坊間流傳的超音波驅鼠器幾乎無效，薄荷精油一旦老鼠習慣後也會失效，使得士兵們只能依靠各種DIY或傳統捕鼠器。

報導指出，鼠患出現的原因除了戰場環境混亂外，也可能是今年的秋季異常溫暖，非常適合囓齒類動物繁殖後代，加上戰爭導致大量的農地停耕，士兵或平民屍體可供這些鼠類食用，才導致雙方前線陣地出現大量老鼠，成為烏俄雙方共同的敵人。

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