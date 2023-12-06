班級教室外牆「掛13面第一名」！他數完發現缺一週：班導請假？

▲這間班級總共拿到13面第一名的獎牌，不過有人發現，上面缺了第八週的秩序第一名。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



網搜小組／柯振中報導

國高中時校內常有許多整潔、秩序競賽，如果獲得第一名，就能拿到榮譽獎牌。一名男子近日到某學校，發現有個班級獲得了13面整潔獎牌，但中間缺少了一週，讓他不明白是什麼原因，貼文引發討論後，不少過來人也對這項制度十分感慨。

這名男子在「路上觀察學院」分享照片，他偶然間看見了某學校班級的門外掛了整面榮譽狀，細數下來共有13面，不難看出班級上的學生十分認真。

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不過，再仔細查看一下，男子卻發現，這些獎牌當中，唯獨缺了「第八週整潔一年級第一名」的獎牌，讓他十分好奇，究竟那週發生什麼事。

貼文曝光後在網路上瘋傳，至今已有超過1.5萬人按讚，許多網友為此調侃，「第一週跟第八週一起出去玩」、「這個以前一定要跳起來巴下去」、「第一週到第十二週都不聽老師的話，在搞整潔」、「是無塵室嗎」、「應該是班導有事請假。」

不過，也有內行人出面表示，第一週可能是剛開學的原因，所以沒有秩序、整潔評分，至於第八週的話，應該是因為遇上第一次月考，所以該週不評分，而非學生第一週、第八週沒有維持整潔。

此外，也有不少過來人十分感慨，認為有這種制度，會讓學生壓力很大，「在這班當學生一定很辛苦」、「我只知道這些同學應該過的很苦，遇到這種重名譽的導師」、「他們過得太壓抑了，應該要跟我們一樣秩序整潔永遠最後一名，比較快樂」、「老師很愛用這個跟別班比較。」