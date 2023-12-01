議員爆料國中驚傳「教職員之子霸凌」　台南教育局：深入調查中

▲台南議員林燕祝質詢指出，台南市某明星國中再度發生校園霸凌事件，不但班導延遲通報校方，也未見到校方積極處理，她要求教育局重新啟動調查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南議員林燕祝1日在市議會質詢中質疑，台南市某國中再度發生校園霸凌事件，霸凌的加害人還是教職員的孩子，不但班導延遲通報校方，也未見校方積極處理，她要求教育局重新啟動調查，不要姑息養奸。

林燕祝指出，本案是班上同學家長看不慣該名學生長期霸凌同儕，才會向她陳情，早在今年初，這名學生就與同學發生衝突，因該生身材壯碩，過程中該名學生推了另名同學一把，導致同學撞到桌子，就醫發現有腦震盪現象，但班導知情後並未通報校方，也未告知霸凌者的家長。

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前一陣子，李生因為受到班上幾位同學言語上的玩笑感到不舒服，導致情緒無法控制，又在學校廁所亮出刀片威脅同學。林燕祝指出，班導也沒在第一時間通報給學校，直到兩天後才告知學務主任，校方認為老師的處理方式不妥當，將整起案件做為霸凌事件通報教育局全案調查。

林燕祝說，霸凌者為該校資優學生，因情緒管理問題，現仍有需要接受輔導，有耳聞這名學生就讀國小時，就有持美工刀恐嚇同學的霸凌紀錄，是否係因李生的家長都任職於學校，所以李生輔導紀錄非常「乾淨」？她質疑是否李生家長溺愛孩子，不讓孩子接受輔導，導致該生至今霸凌習性依舊？

林燕祝痛批，肇因起於學校，顯現於家庭，危害於社會，要求教育局對於這個霸凌案及相關人員重新啟動調查，並從李生就讀國小時一併追查，未來如有霸凌案件，一定要依規定24小時內通報處理，並橫向聯繫社政、警政系統介入，落實友善校園，不要讓黃偉哲市長的霸凌零容忍淪為口號。

有關1日多位議員關心某國中疑似校園霸凌案及行為人疑似在國小階段即有霸凌行為案，台南市教育局表示，校園霸凌零容忍及事件通報與處理流程已相當明確，學校於知悉後24小時即應依法完成校安通報及社政通報，並於3個工作日內召開校內防制校園霸凌因應小組會議，確認後隨即啟動調查，並於2個月內完成調查報告。若有學校未依規定處理，教育局將會追究相關人員行政責任。



教育局表示，學生偏差行為或疑似霸凌事件，學校在調查與輔導過程皆需行為人家長理性配合；在事件調查確認後，也應積極與學校合作，共同輔導與管教行為失當孩子，才能發揮教育的影響效果，如果家長不配合或過度保護，反而容易混淆學生的價值觀，也不利於學生改過向善。針對議員指出相關行為人疑於國小階段就有涉及校園霸凌事件，希望啟動調查並查明是否有未通報情事，教育局表示，依照校園霸凌防治準則，學校教育人員一經知悉即應通報，針對反映事件，教育局會督導相關學校進行校安通報，並啟動後續調查。

