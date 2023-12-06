全台20學校標不到交通車！駕駛放寬68歲　公會點名2問題難解校車荒

▲交通車鬧駕駛荒，教育部放寬國高中學校交通車駕駛年齡為68歲。（示意圖／教育部提供）

記者李姿慧／台北報導

疫情後大客車缺工，校車駕駛荒加劇，教育部公告國、高中交通車駕駛年齡從65歲放寬至68歲，但須通過體檢等配套把關，遊覽車客運公會全聯會理事長魯孝亞表示，目前全台約有20多家學校標不到交通車，除駕駛荒問題外，偏鄉地區費率太低加上駕駛工時等也是問題，呼籲縣市政府應補助，別讓偏鄉孩子受苦。

教育部本周正式公告，國高中交通車駕駛年齡從65歲放寬至68歲，但要求提高延齡駕駛的健康檢查頻率等至少5項配套措施，包括駕駛得依交通部規定通過體格檢查、認知功能測驗或無失智症，並強化工時管控等措施，且經二次公開徵求皆無65歲以下駕駛人，才可徵求延齡到68歲，還要每半年健康檢查1次。

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中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞表示，公會日前主動向教育部爭取學校交通車駕駛年齡放寬，目前遊覽車業有車沒有駕駛，交通車對駕駛年齡限縮，導致業者不太敢承攬學校交通車業務，但其他客運和市區公車駕駛年齡上限為68歲，校車駕駛路線更單純，不應一國兩制，放寬為68歲都是資深駕駛，比新進司機經驗多且安全性高，且要經過嚴格體檢，放寬後對部分學校缺交通車情況會紓解。

不過魯孝亞也指出，今年下半年度全台約20多間學校交通車流標，除缺駕駛外，還有一大原因是部分學校把包遊覽車採公車模式收費，按照人頭和公里數採區間票價格，但上下乘客人數不是很穩定，業者划不來，公車等大眾運輸有補助燃料稅和車輛採購等，遊覽車沒有相關補助，又缺駕駛員，因此集中投標價格較好學校的交通車，這幾家沒標出去的，是用區間票的費率，大多又是偏鄉。

▲遊覽車公會呼籲縣市政府補助偏鄉學校交通車費率。（示意圖／教育部提供）

至於為何同樣公里數區間票費率都市可行，偏鄉卻難招標，魯孝亞說明，因都市跑完交通車後可趁空檔接開會、送機行程，整天下來划得來，但跑偏鄉交通車難以回到都市接商務或送機行程，等於專車模式跑交通車去回，加上駕駛工時問題，導致20多家學校標不到交通車。

魯孝亞表示，因偏鄉車價費率若拉高，對家長來說是很大的負擔，部分縣市政府採租用免費接駁巴士將學生接到轉運站或捷運轉乘，但孩子得提早1小時出門、晚1小時回家，另也曾發生家長聯合接送遇上死亡車禍憾事，他呼籲縣市政府應該要補貼偏鄉學校交通車，並整合相關路線站點，有效利用並縮減使用車數量，公會已經成立窗口可與學校和政府溝通，呼籲地方政府應盡速協助，否則交通車流標，辛苦的還是學生。