校園宣導寓教於樂　南消二大隊防災宣導眾人額樂

▲台南市消防局官田消防分隊，2日受邀參加渡拔國小的園遊會，為小朋友帶來了一場充滿歡笑的防災知識的宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局官田消防分隊，2日受邀參加渡拔國小的園遊會，為小朋友帶來了一場充滿歡笑的防災知識的宣導活動，分隊人員熱情地向小朋友介紹各項防災知識。透過有趣的互動遊戲，教導小朋友在火災發生時，應該如何正確的應變及報案，引起小朋友的極大興趣，在遊戲中學習到實用防災技巧。

其中，安排了一站刺激又實用的射水體驗，小朋友們紛紛搶著使用消防瞄子，體驗射水的樂趣及技巧。這不僅增加了小朋友們的對消防工作的興趣，也讓他們深刻瞭解滅火過程，是危險且需要強健的體魄及體能。

體驗後讓大家最期待的是，參與活動的小朋友只要完成消防防災知識考驗，就有機會獲得最夯的2024年府城消防月曆。這份月曆不僅美觀實用，設計上更充滿了消防的精神及用心，讓小朋友在閒暇之餘，隨時能夠回味這場有趣的園遊會。

消防局長李明峯指出，校園宣導是火災預防的任務中，極重要的一環。秉持著市長黃偉哲「安全大台南」的精神及理念，官田分隊能夠藉由遊戲的設計，讓小朋友獲得防火宣導的知識，將防災觀念得以向下紮根。

南消二大隊大隊長王騰毅表示，此次園遊會不僅讓小朋友度過了一個歡樂的時光，更促進了社區與官田消防隊之間的互動，也為未來的防災教育打下了堅實的基礎，相信小朋友們一定留下深刻的印象。