3關鍵字形容賴清德　蕭美琴：做人拘謹全因求好心切

記者陳家祥／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴YouTube節目《Bi-khim 戰貓喵喵喵》6日播出第2集，本次主題以總統參選人賴清德為主，蕭也分享賴的3個關鍵字，分別是堅持、認真、暖男爸爸。蕭也說，雖然有些人覺得賴清德拘謹、喜歡說教，但他其實是求好心切的人。

對於賴清德的3個關鍵字，蕭美琴笑說，這要好好想一想。第1，賴其實還蠻堅持的，想要做一件事情他會非常的堅持；第2，他非常認真對每個事情，前後邏輯他都要很清楚；蕭說，賴擔任台南市長期間有一次訪美，她剛好人也在美國，賴去參加一場智庫活動全程都用英文講，因為他都背起來。第3，賴就是個暖男，有點像爸爸，雖然有人覺得他比較拘謹，好像有點像說教的樣子，但他就是求好心切。

至於第一次見面，蕭美琴回憶，那好久以前了，我都不太急得我是哪一次第一次碰到他。那天聽賴提起她第一次到去台南，應該是2001年時候，宣布要選僑選立委時。後來跟賴副在立法院共事時才變得比較熟。

蕭美琴還分享，賴清德工作那麼忙，應該沒什麼生活，但真的很愛看棒球。蕭說，賴上次出訪過境美國，唯一要求的行程就是到大聯盟看球賽；蕭表示，賴還化身賴主播、賴球評，對很多球路都講得很細，「運動就代表國家門面，所以每次台灣選手表現很好，我們與有榮焉，而且體育是可以振奮人心的事」。

▲民進黨副總統候選人蕭美琴。（圖／記者林敬旻攝）

