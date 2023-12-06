　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

地方特考週末登場！立委爭取雲林設考區成功　地點在斗六家商

▲立委劉建國向考試院、考選部爭取，增設雲林考區，方便雲林考生應考。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委劉建國向考試院、考選部爭取，增設雲林考區，方便雲林考生應考。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

特種考試地方政府公務人員考試將於本月9日－日11登場，考試院以往在15縣市設立考區，而過去雲林卻一直沒有考場，有鑑於雲林在地考生都必需遠赴其他縣市應考，對考生的交通與體力都是考驗，立委劉建國向考試院、考選部爭取，增設雲林考區，方便雲林考生應考。

立委劉建國指出，近三年雲林縣參與地方特考、高考、普考的人數共8千多人，過去這8千多名考生都需要一早起床，趕車去外縣市赴考或前一天就到考場附近投宿，不論是車程或住宿對考生都是額外的負擔，因此很開心考試院聽到地方的聲音，可以在今年開始增設雲林考區，讓雲林地區的考生都能就近應考，也敬祝所考生可以有好的成績。

考選部部長許舒翔表示，考試院今年將在台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等15縣市設立考區。感謝劉建國委員積極反映雲林地區考生的需求，地方政府的配合，還有斗六家商的協助，為了方便當地考生應試，今年特別開始增設雲林考區，希望減少考生在應試時的路程或旅宿的困擾。

▲立委劉建國向考試院、考選部爭取，增設雲林考區，方便雲林考生應考。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲考選部今年將在雲林增設考區於斗六市六家商，希望減少考生在應試時的路程或旅宿的困擾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林斗六社區清晨大火　2車庫、5輛汽機車燒毀

►總統蔡英文雲林座談長者展笑顏　感性籲選民支持蘇治芬

►快訊／雲林雞場驚傳H5N1禽流感　撲殺2萬隻種雞...銷毀近5萬顆蛋

►虎尾鎮獲縣府1300萬助強化基礎建設　再增機車考照練習場

►分手竟詛咒女方得性病+不孕！親友團討公道　他下跪遭狠甩6巴掌

ET快訊
啦啦隊女神罹白內障　右眼幾乎失明
楊清順癌逝　名球評張明雄不捨：當弟弟看待
上市大廠驚傳財務危機？爆欠薪、百萬貨款　員工：高層很久沒來
快訊／外物入侵　區間車剎車不及撞上
快訊／中華隊拚全勝晉級　先發陣容出爐
吃了台灣鳳梨酥　196公分巨投生涯第3戰就完投勝
楊清順病逝　肺癌4症狀＝「腫瘤快速長大」　醫示警了
3違停緩記點　交部：騎樓留行人通行空間「可開放停車」
獨／日女偶像西門町遭狗咬　擔心狂犬病4次就醫...診斷結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

AGC艾杰旭60台再生筆電贈雲林家扶　弱勢學童數位競爭力升級

屏東監理站超商OKmart進駐　民眾洽公更方便

第一二岸巡隊新任隊長布達宣誓　吳坤晋歷任要職實務經驗豐富

地方特考週末登場！立委爭取雲林設考區成功　地點在斗六家商

環境部「循環永續行動及綠色餐飲服務評比」　台中衛生局獲優等

退休外交官莊恆盛分享國際禮儀　歐洲「貼面禮」對著空氣親吻

全聯攜手台東縣府搶「鮮」　開賣鳳梨釋迦

配合常照政策　池上2社區「伯公照護站」今揭牌

尚愛台南好禮庇選　庇護工場「龍」厚禮

教育部2023自主學習節　台南獲頒全國首座適性教學績優縣市獎殊榮

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

AGC艾杰旭60台再生筆電贈雲林家扶　弱勢學童數位競爭力升級

屏東監理站超商OKmart進駐　民眾洽公更方便

第一二岸巡隊新任隊長布達宣誓　吳坤晋歷任要職實務經驗豐富

地方特考週末登場！立委爭取雲林設考區成功　地點在斗六家商

環境部「循環永續行動及綠色餐飲服務評比」　台中衛生局獲優等

退休外交官莊恆盛分享國際禮儀　歐洲「貼面禮」對著空氣親吻

全聯攜手台東縣府搶「鮮」　開賣鳳梨釋迦

配合常照政策　池上2社區「伯公照護站」今揭牌

尚愛台南好禮庇選　庇護工場「龍」厚禮

教育部2023自主學習節　台南獲頒全國首座適性教學績優縣市獎殊榮

瑪莎拉蒂「豪華轎跑」問世60周年　曾獲義大利總理指定座駕

楊清順肺癌過世！「7類人」最危險　醫嘆：初期幾乎無症狀

家中監視器突斷訊！出差尪爆「老婆手機不通」急壞　網虧：有綠光

PISA成績創數位化以來最佳　教長：推動108課綱展現成果

獨／豐源影城將熄燈！直擊280人大廳「沒人看停播」　上次滿場是4年前

「他爽過精緻窮」存款不到10萬、薪水花光！網傻：情何以堪

獨／金馬影后林品彤愛寫小說　拍《小曉》太沉重看喜劇找平衡

女蒙眼雷射除毛「下半身突然被塞東西」　變態男偷拍性侵8女被關

威剛老董是對的！記憶體走俏　11月營收創13年半新高

超強「聖誕倒數月曆」盤點　打開竟有經典香水、可愛髮飾在裡面！

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

「田慎節」提案性專區　3理由獲10議員連署

國民黨苗栗大造勢　突破2萬人

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

通緝犯與妻爭子起衝突　狂喊「不要被關」拒捕襲警

基檢攜手市府反賄選講習　共維選舉乾淨環境

地方公務員考試9日登場　屏東考場明正國中

參選資格恐遭「惡法」剝奪　王家貞：永不放棄

吳音寧推農業升級　謝衣鳯爭取二林轉運站

轎車對撞　6人送醫

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

台南特搜與家樂福簽署合作備忘錄

台南麻豆社區家庭親子日參訪消防隊

東港安泰+高榮簽署教學研究策略聯盟

更多熱門

相關新聞

快訊／賴清德下達縣市議員動員令

快訊／賴清德下達縣市議員動員令

總統立委選戰倒數38天，民進黨主席賴清德今（6）日在中常會下達動員令，要求全體縣市議員依照黨部及各縣市競總規劃，全力投入輔選工作，力拚總統勝選、國會過半。據指出，民進黨比照2021年四大公投，每位議員將被分配以里為單位的責任區，必須完成站路口、掃市場、家戶拜票等具體行動，且責任區、里內的得票成績，將視為其KPI。

史上最貪檢　宋宗儀將獲假釋出獄

史上最貪檢　宋宗儀將獲假釋出獄

幫柯美蘭競選　柯P「相信號」開上人行道　

幫柯美蘭競選　柯P「相信號」開上人行道　

雲林斗六社區清晨大火　5輛汽機車燒毀

雲林斗六社區清晨大火　5輛汽機車燒毀

蔡英文雲林座談長者展笑顏　籲選民支持蘇治芬

蔡英文雲林座談長者展笑顏　籲選民支持蘇治芬

關鍵字：

2024立委選情2024縣市立委2024雲林縣立委劉建國雲林特種考試

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

超商今天美式、拿鐵買6送6！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面