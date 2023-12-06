地方特考週末登場！立委爭取雲林設考區成功　地點在斗六家商

▲立委劉建國向考試院、考選部爭取，增設雲林考區，方便雲林考生應考。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

特種考試地方政府公務人員考試將於本月9日－日11登場，考試院以往在15縣市設立考區，而過去雲林卻一直沒有考場，有鑑於雲林在地考生都必需遠赴其他縣市應考，對考生的交通與體力都是考驗，立委劉建國向考試院、考選部爭取，增設雲林考區，方便雲林考生應考。

立委劉建國指出，近三年雲林縣參與地方特考、高考、普考的人數共8千多人，過去這8千多名考生都需要一早起床，趕車去外縣市赴考或前一天就到考場附近投宿，不論是車程或住宿對考生都是額外的負擔，因此很開心考試院聽到地方的聲音，可以在今年開始增設雲林考區，讓雲林地區的考生都能就近應考，也敬祝所考生可以有好的成績。

考選部部長許舒翔表示，考試院今年將在台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等15縣市設立考區。感謝劉建國委員積極反映雲林地區考生的需求，地方政府的配合，還有斗六家商的協助，為了方便當地考生應試，今年特別開始增設雲林考區，希望減少考生在應試時的路程或旅宿的困擾。

▲考選部今年將在雲林增設考區於斗六市六家商，希望減少考生在應試時的路程或旅宿的困擾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）