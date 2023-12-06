快訊／賴清德下達縣市議員動員令　責任區里得票算KPI

▲民進黨主席賴清德今天下達動員令。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選戰倒數38天，民進黨主席賴清德今（6）日在中常會下達動員令，要求全體縣市議員依照黨部及各縣市競總規劃，全力投入輔選工作，力拚總統勝選、國會過半。據指出，民進黨比照2021年四大公投，每位議員將被分配以里為單位的責任區，必須完成站路口、掃市場、家戶拜票等具體行動，且責任區、里內的得票成績，將視為其KPI。

據轉述，民進黨秘書長許立明今天在中常會提出臨時提案，他表示，先前各縣市議員已陸續執行聯名看板、大型造勢的動員簡訊，接下來，組織部將會通知各縣市競選總部，規劃各縣市議員全面啟動陸戰，包括站路口、掃市場、家戶拜票等3個具體行動，議員要穿著所屬選區立委參選人競選標誌及名字的服裝，盡一切能量握遍每雙選民的手，深入每個選民的家戶，團結一致力拚勝選。

許立明說明，中央黨部和各縣市黨部將分配議員們的選戰責任區和里，例如某位議員負責33個里，這就是他輔選的責任區，明年1月開票出來，該選區立委得票數將視為議員的輔選成果，「一開票出來，就知道跟上次差多少了」，倘若票開得漂亮，將會比照2021年四大公投頒發獎狀。

據轉述，賴清德會中裁示，民進黨能否「總統勝選、國會過半」，攸關台灣能否繼續走在「確保主權、民主繁榮、接軌國際」的正確道路上，需要民進黨所有同志齊心協力，全力拚勝，各縣市議員擁有深厚基層實力，是民進黨的中堅力量。

賴清德說，「我在此下達動員令，請全體縣市議員依照黨部及各縣市競總規劃，全力投入輔選工作，努力邁向勝選」，相信議員們的努力，民進黨支持者必然會感受到，從而激發熱情，共同投入，各縣市議員本次輔選工作，表現傑出、良好者將予以表揚。

另外，賴清德談及，有鑑於去年九合一選舉賄選情況嚴重，選前30天衝刺期，希望司法單位能夠將反賄選列為重點工作，落實查賄，也請各地方黨部、各地競選總部及所有支持者一起來抓賄選，嚴防賄選情況發生。

黨內人士說，選舉即將進入決戰30天，有些議員相對沒有那麼積極，沒有辦座談會、客廳會，也沒有陪掃市場，由於立委選舉是單一席次，參選人要觸及的人非常廣，因此，得靠議員們拉支持者、樁腳，尤其是在選情高度緊繃的選區，需要參選人、在地議員們分進合擊，團結一致力拚國會過半。