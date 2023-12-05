分手竟詛咒女方得性病+不孕！親友團討公道　他下跪遭狠甩6巴掌

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮一處檳榔攤上月26日晚間爆發多人衝突，據了解，係因一對情侶分手後，男方於網路上惡意散播女方染性病、詛咒不孕，女方親友發現後，憤而前往前男友家檳榔攤討公道。衝突間警方獲報到場勸導，但無法平息女方憤怒，最後是男子認錯下跪並接受女方甩巴掌，事後該女子遭警方依違反社維法送辦。

▲雲林斗南檳榔攤前，男子網路發文詆毀前女友遭呼巴掌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衝突發生於11月26日晚間在斗南鎮延平一家檳榔攤，衝突起因為27歲的李姓男子與20歲的吳姓女子原為情侶關係，分手後李男在網路上惡意發出詛咒女方染性病、不孕等貼文，吳女及家人看見後，找上男方家的檳榔攤討公道。李男母親見狀擋在兒子身前表示「有事找我，不要攻擊我兒子，就算我兒子不對也是對不起吳女，跟你們沒關係」，吳女父親暴怒回對。

▲女方父親（左）氣急敗壞拿出手機，打開女兒遭男子惡意詆毀的文章給男子父母親（右二）看。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



衝突期間吳女親友一度衝上前將李男打進檳榔攤，一陣拉扯雙方才分開，李男父母頻向吳女父親道歉，警方獲報到場勸阻無法平息眾怒，最後協議李男下跪道歉並由吳女親手打巴掌，以告誡李男往後不得再散播惡意言語，整場衝突才告一段落。

斗南警分局新光派出所長賴源吉說明，本所日前獲報轄區某處檳榔攤遭多名不明人士聚集，經通報線上快打警力前往發現，係一起男女感情糾紛未有鬥毆情事，經通知涉案人到案說明，雙方均表示不願提告，全案依違反社維法第87條函送法辦，並通報家暴防治法處理，警方呼籲處理男女感情應和平理性，切勿動用私刑，以免誤觸法律。

▲警方獲報到場勸說，仍無法平息眾怒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）