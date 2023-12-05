　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

分手竟詛咒女方得性病+不孕！親友團討公道　他下跪遭狠甩6巴掌

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮一處檳榔攤上月26日晚間爆發多人衝突，據了解，係因一對情侶分手後，男方於網路上惡意散播女方染性病、詛咒不孕，女方親友發現後，憤而前往前男友家檳榔攤討公道。衝突間警方獲報到場勸導，但無法平息女方憤怒，最後是男子認錯下跪並接受女方甩巴掌，事後該女子遭警方依違反社維法送辦。

▲雲林斗南檳榔攤前，男子網路發文詆毀前女友遭呼巴掌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗南檳榔攤前，男子網路發文詆毀前女友遭呼巴掌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衝突發生於11月26日晚間在斗南鎮延平一家檳榔攤，衝突起因為27歲的李姓男子與20歲的吳姓女子原為情侶關係，分手後李男在網路上惡意發出詛咒女方染性病、不孕等貼文，吳女及家人看見後，找上男方家的檳榔攤討公道。李男母親見狀擋在兒子身前表示「有事找我，不要攻擊我兒子，就算我兒子不對也是對不起吳女，跟你們沒關係」，吳女父親暴怒回對。

▲雲林斗南檳榔攤前，男子網路發文詆毀前女友遭呼巴掌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲女方父親（左）氣急敗壞拿出手機，打開女兒遭男子惡意詆毀的文章給男子父母親（右二）看。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衝突期間吳女親友一度衝上前將李男打進檳榔攤，一陣拉扯雙方才分開，李男父母頻向吳女父親道歉，警方獲報到場勸阻無法平息眾怒，最後協議李男下跪道歉並由吳女親手打巴掌，以告誡李男往後不得再散播惡意言語，整場衝突才告一段落。

斗南警分局新光派出所長賴源吉說明，本所日前獲報轄區某處檳榔攤遭多名不明人士聚集，經通報線上快打警力前往發現，係一起男女感情糾紛未有鬥毆情事，經通知涉案人到案說明，雙方均表示不願提告，全案依違反社維法第87條函送法辦，並通報家暴防治法處理，警方呼籲處理男女感情應和平理性，切勿動用私刑，以免誤觸法律。

▲雲林斗南檳榔攤前，男子網路發文詆毀前女友遭呼巴掌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方獲報到場勸說，仍無法平息眾怒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／雲林嚴重車禍！「3車撞一團」碎片狂噴　1無呼吸心跳2輕傷

►雲林3車猛撞！「小貨車翻覆」駕駛送醫亡　家屬心碎見最後一面

►首屆太平媽祖自行車挑戰賽　千人環騎雲彰投訪濁水溪源頭

►選前大掃蕩！雲林警局出動百名警力　全力掃蕩不法分子

►快訊／西螺大型蔬果包裝場驚傳火警　保麗龍猛烈燃燒...4人送醫

ET快訊
情侶分手　他下跪道歉遭狠甩6巴掌
美麗島最新民調！賴蕭配37.8％　柯盈配「鐵票」僅9.3％
快訊／成大起火冒濃煙！　300師生緊急疏散
快訊／新北泰山家具工廠大火！　濃煙猛竄
快訊／《灌籃高手》電影片頭曲歌手癌逝
快訊／泰國重大車禍　至少14人死亡、32傷
BMW超車撞毀！車頭爆開前輪噴出...女駕駛驚恐下車
曾上過月曆！　消防猛男摩鐵激戰女同事
衛福部高官不倫車震人妻　薛瑞元稱「私人事務」不會有處置
桃園女騎士挨撞　後座媽媽掉落遭輾斃
發票中百萬「2張不能領」　財政部曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

轎車「引擎蓋掀開」趴趴走還迴轉　駕駛曝原因...淡水警出手了

助田慎節推動嘉市性專區！　美女議員曝支持原因：針對特定族群

快訊／台南成大電機館B2配電盤起火竄濃煙　疏散300師生滅火

快訊／新北泰山家具工廠火警！火球濃煙猛竄　上百警消搶救中

金鼎證創辦人張平沼陳淑珠夫婦涉結構債案　無罪確定

分手竟詛咒女方得性病+不孕！親友團討公道　他下跪遭狠甩6巴掌

一張AI病床照阿北真的信了！詐團化名嘉琪「塞奶」討醫藥費

淡水民宅凌晨火警「神明廳燒毀」　籠內寵物犬喪命

讓全校看到妳的美乳！淫男騙19歲嫩妹拍裸照　想硬上結局慘了

起步疑視線死角…聯結車碰撞騎士！「媽媽摔下機車後座」遭輾慘死

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

【Fred吃上癮】魚子醬與泡麵的連結？難道就是靠了這個神奇的粉味？

轎車「引擎蓋掀開」趴趴走還迴轉　駕駛曝原因...淡水警出手了

助田慎節推動嘉市性專區！　美女議員曝支持原因：針對特定族群

快訊／台南成大電機館B2配電盤起火竄濃煙　疏散300師生滅火

快訊／新北泰山家具工廠火警！火球濃煙猛竄　上百警消搶救中

金鼎證創辦人張平沼陳淑珠夫婦涉結構債案　無罪確定

分手竟詛咒女方得性病+不孕！親友團討公道　他下跪遭狠甩6巴掌

一張AI病床照阿北真的信了！詐團化名嘉琪「塞奶」討醫藥費

淡水民宅凌晨火警「神明廳燒毀」　籠內寵物犬喪命

讓全校看到妳的美乳！淫男騙19歲嫩妹拍裸照　想硬上結局慘了

起步疑視線死角…聯結車碰撞騎士！「媽媽摔下機車後座」遭輾慘死

是否也是務實台獨工作者？　蕭美琴：這些標籤想激起人民恐慌

怒噴Toyz　協會理事勸「要有風度」！PTT挺統神：主辦有夠扯

轎車「引擎蓋掀開」趴趴走還迴轉　駕駛曝原因...淡水警出手了

置產大安好還是天母？一票秒選「真天龍國」：自住租人都好

CTESA祕書長「1說法」回應統神噴Toyz　呱吉：所以問題不在協會？

助田慎節推動嘉市性專區！　美女議員曝支持原因：針對特定族群

台南社會局辦蔬食餐競賽　黃偉哲頒獎肯定52個優勝關懷據點

Volvo「全新6、7人座休旅」台灣明年見！北美開賣折合新台幣234萬

炎亞綸「所有低潮你都陪著我」！PO照謝愛犬　阿本：我們一直在

老鼠爽嗑甜甜圈！一中商圈名店恐怖畫面曝　九月初：疑被惡整

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

社會熱門新聞

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

媳婦像僕人從早做到晚！丈夫還搞小三　彰化法官判准離婚

赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

路邊撿紅包內有「1400美元」　想換新台幣慘了

失火畫面曝！　家樂福烈焰狂竄2店員看傻

清潔隊員2打1遭反殺雙亡　他獨活被依殺人罪

衛福部處長「鬧區露天停車場」車震人妻　傳多人目擊

知名T1職籃教練外遇　竟還撂友「圍毆兒子」

4老屁孩半夜不睡覺！把共享機車「倒頭栽」

3屁孩燒掉中壢家樂福　嚇傻：有沒有人受傷？

更多熱門

相關新聞

身心障礙者就業榜樣　利勤實業獲頒金展獎

身心障礙者就業榜樣　利勤實業獲頒金展獎

利勤實業股份有限公司以「身心障礙人員工作適性，提供障礙者平權就業機會」為主題參加「第二十一屆金展獎」，榮獲「民營事業機構」進用身心障礙者績優獎殊榮。利勤實業人力資源部主管表示，勞動部所推展這套身心障礙人員工作適性評估機制能幫忙找到人才，又獲得勞動部肯定，真的很開心。

亂倒廢油+含銅毒物！7交保1聲押

亂倒廢油+含銅毒物！7交保1聲押

失火畫面曝！　家樂福烈焰狂竄2店員看傻

失火畫面曝！　家樂福烈焰狂竄2店員看傻

石虎果園咬死雞！苗栗農夫擇期野放

石虎果園咬死雞！苗栗農夫擇期野放

吃到上火！5男薑母鴨店酒後大亂鬥

吃到上火！5男薑母鴨店酒後大亂鬥

關鍵字：

私刑雲林斗南鎮新光派出所感情糾紛情侶影音

讀者迴響

熱門新聞

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

快訊／星光電競大賞發文致歉

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

特斯拉Cybertruck飛踹實測

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

媳婦像僕人從早做到晚！丈夫還搞小三　彰化法官判准離婚

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面