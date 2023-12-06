總統蔡英文雲林座談長者展笑顏　感性籲選民支持蘇治芬

▲總統蔡英文5日南下雲林，在蘇治芬陪同下到虎尾驛與長者聊天座談、和老人會的長者一起手沖、品嘗蔗香咖啡、糖廠蔗香蛋捲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

總統蔡英文5日南下雲林，在蘇治芬陪同下到虎尾驛與長者聊天座談、和老人會的長者一起手沖、品嘗蔗香咖啡、糖廠蔗香蛋捲，聽取老人會理事長吳麗春簡報，及長者的建言如提高國民年金、降低換假牙的年齡，及虎尾潮的整治和糖廠舊宿舍修繕。鄉親提到總統蔡英文上任以來長照是最有感政策之一。

民進黨提名第一選區立委候選人蘇治芬指出，2016年蔡英文總統剛上任的時，長照預算只有50億，每一年都增加預算，明年將會超過870億。全國的長照據點也將從七百多個，增加到1萬2千個，光雲林也有超過550個。政府也支持台大醫院虎尾院區的二期擴建，就是要照護人民，未來，整個虎尾的醫院病床數，會增加到800多床。蘇治芬說，一定會監督進度，讓雲林的醫療水準持續提升。

總統蔡英文說，不管到原鄉部落的文健站，或是到各地方的長照據點，像是來虎尾驛看長輩們受到照顧、看到長輩們快快樂樂，做總統的也覺得很高興。讓長輩能夠在地養老，得到舒適的照顧，是政府的責任，只要長輩都健康開心，年輕人就可以放心打拚，地方發展會跟著茁壯，台灣經濟也會更有活力。

隨後眾人驅車前往土庫鳳山寺、土庫崙內里頂寮頂順宮、土庫馬光順安宮參拜。總統感性的說，明年5月就要畢業了，距離明年大選只剩39天，拜託鄉親選對的人，請支持努力為雲林打拚的蘇治芬，讓國會過半；支持賴清德、蕭美琴帶領國家前進，延續執政黨的8年政策。