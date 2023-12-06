調到哪、貪到哪　史上最貪檢察官宋宗儀即將獲假釋出獄

▲前檢察官宋宗儀多次收賄遭判刑20年定讞，目前已經獲准假釋，即將出獄。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

被媒體稱為「最大貪檢」的前檢察官宋宗儀，曾任雲林、嘉義、台南等三地檢署檢察官，但他任職10年內，「調到哪、貪到哪」，最後遭判刑20年定讞。他入監服刑早已超過10年，日前申請假釋，法務部已經審核通過他的假釋案件，近日內他就可以出監。

宋宗儀1994年任職雲林地檢署，當時他收受賄賂，包庇在雲林縣某KTV犯下殺人案件的槍擊要犯黃村，做出不起訴處分。宋宗儀因本案遭判刑2年6月定讞；此外他另犯2件賭博罪分別判刑3月、6月定讞，法院裁定應執行有期徒刑3年。宋宗儀2007年間首度入獄，2010年出獄。

而檢方陸續查出，宋宗儀1993年任職嘉義地檢署期間，向涉嫌賄選的前鹿草鄉農會總幹事王茂雄家屬收賄300萬元，做出不起訴處分。本案最後於2012年間定讞，宋宗儀遭判刑12年，合併前案後，最後裁定應執行14年6月，宋宗儀再度入獄。

而在獄中的宋宗儀又被查出，他2002年間於台南地檢署任職時，偵辦角頭王川銘教唆重傷案件。當時王川銘因為處理債務糾紛，指示屬下持槍對人射擊，對方因此下半身癱瘓；而宋宗儀竟收下賄賂500萬元，對王川銘做出不起訴處分。本案於2016年間定讞，宋宗儀再遭判刑12年6月定讞。

即便宋宗儀「調到哪、貪到哪」，案件總計定讞刑度高達27年，但因他行為時適用舊刑法，最後只需要服刑舊刑法的有期徒刑最高限度20年。而他入獄執行已經超過一半，他也多次提出假釋聲請，法務部日前已經核准通過，宋宗儀近日內就可以出監。