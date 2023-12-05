虎尾鎮獲縣府1300萬助強化基礎建設　再增機車考照練習場

▲縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠於虎尾鎮計畫改善各施工區召開說明會，說明工程計畫，並聽取地方意見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮公所向雲林縣政府提報改善雲74線頂溪里路段路面及排水溝渠、穎川里肉品市場前農路，光復路30巷道路、排水溝等優化基礎建設，雲林縣政府補助公所1300多萬元支持保障居民生命財產安全；另將於台78線穎川段下設增設機車考照練習場，提供機車考照族安全練習場所。

縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、縣府工務處長汪令堯昨（4）日於各施工區召開說明會，說明工程計畫，並聽取地方意見。張麗善指出，雲74線道路改善工程是由鎮長丁學忠提報給縣府，會勘發現道路路面年久失修，老舊破損坑坑洞洞，危及行車安全，部分路段排水溝未建置完善，遇到強降雨造成社區積淹水，都會透過這次工程予以改善。

▲虎尾鎮頂溪社區排水溝渠將獲得改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



鎮長丁學忠體恤青年朋友考機車駕照，缺乏安全練習場地，規劃在78線橋下設置機車考照練習場，提供考照青年朋友有安全練習場地，縣長張麗善表示，虎尾鎮公所體恤民眾需求向縣府提出建言與計畫，縣府將把經費撥給鎮公所來執行，儘速完成各項工程。丁學忠亦感謝縣長支持鎮公所提出改善計畫，讓鎮民有安全舒適的道路，並減少強降雨造成積淹水災情。

工務處處長汪令堯表示，施工說明會工程項目包括「虎尾鎮雲 74 線等處道路及排水改善工程」改善，含路面鋪設500公尺、排水溝渠改善500公尺，設置機車考照練習場，總經費1080 萬元；另方便前來機車練習場及鄰近滑步車場朋友方便需求，將再規劃設置廁所，維護民眾行車安全，提昇生活品質。另「虎尾鎮光復路30巷道路及排水溝改善工程」經費224 萬元，改善道路長約120公尺，寬度約 10公尺，增加排水箱涵長約 70公尺，改善交通，強化當地排水功能，紓解積淹水情況。

▲縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠於虎尾鎮計畫改善各施工區召開說明會，說明工程計畫，並聽取地方意見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）