快訊／雲林雞場驚傳H5N1禽流感　撲殺2萬隻種雞...銷毀近5萬顆蛋

▲雲林斗六市1白肉種雞場於今日確診H5N1亞型高病原性禽流感病例。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣動植物防疫所獲斗六市一家白肉種雞場主動通報，今（5）日確診H5N1亞型高病原性禽流感病例，雲林縣動植物防疫所立即撲殺2萬117隻種雞，並銷毀4萬9885顆雞蛋，同時也完成場區及周邊環境清潔及消毒工作。

入冬後雲林縣連續兩週發生禽流感疫情，縣長張麗善指出，為強化禽流感疫情防控，縣府採取以下應對措施「加強養禽場採樣監測訪視」、「查核禽場H5與H7亞型家禽流行性感冒防疫措施」、「化製場與屠宰場異常通報回溯調查」、「高風險區域與案例場周邊消毒」、「查核運禽車輛覆(圍)網情形」、「舉辦教育訓練課程並透過產業團體協助宣導，強化生物安全防疫觀念」；請縣內禽農務必提高警覺，落實禽舍圍網與各項生物安全防疫措施，防範疫病造成產業重大損失。

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▲雲林縣動植物防疫所立即執行2萬0117隻種雞與雞蛋4萬9885粒之撲殺銷毀作業。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，候鳥路徑上游國家日本的禽場陸續爆發禽流感案例，而近期國內候（野）鳥排遺亦檢出H5N1亞型高病原性禽流感，顯示候鳥攜帶禽流感病毒進入國內之風險已大為增加，呼籲養禽業者若發現飼養家禽出現異常死亡或飲水量、攝食量、產蛋率下降等情形，應立即通報(通報專線：0932-690674)，以防範病毒散播風險，造成重大的經濟損失。

▲雲林縣動植物防疫所進行場區及周邊環境清潔及消毒工作。（圖／雲林縣政府提供）