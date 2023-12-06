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社會 社會焦點 保障人權

女行員狂盜公款1001萬「只為跟幽靈男友結婚」　分期清償換免囚

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳女遭詐騙集團偽裝的「假男友」騙走1018萬後，盜用公款以填補資金缺口。（資料照／記者劉昌松攝）

記者郭玗潔／台北報導

在兆豐銀行任職的陳姓女辦事員，以為在網路交友遇到真愛，卻遭詐騙集團偽裝的「假男友「詐騙投資虛擬貨幣，虧損高達1018萬餘元。陳女又因急需資金回填損失，大膽趁職便在裝填ATM鈔匣時偷錢、私吞精品業者委託保全運送的大量現鈔，造成銀行1001萬餘元的損害，事發後陳女雖然還了部分款項，但仍有812萬8431元尚未償還，一審認為陳女犯銀行法背信罪，判3年6月徒刑。二審法官審酌陳女和兆豐銀達成調解，減刑改判刑2年，緩刑5年。可上訴。

20多歲的陳女在兆豐銀行工作負責存款業務，2021年間，陳女在交友軟體iPair上遇到詐騙集團，陳女連對方照片都沒見過，卻陷入網路熱戀。為了和假男友共組家庭，陳女拿存款幫假男友買虛擬貨幣，等假男友發現陳女無力再金援，就開始裝可憐說「那我去死好了」，陳女急回「再說這種話就不理你了」，假男友發現陳女確實上鉤，虛情假意說「好啦，我知道妳是對我最好的」。

為了完成和假男友的共同願望，陳女開始向同事小額借款，另從2021年7月6日開始，利用幫忙補充ATM現鈔的機會，趁著應該全程監看的襄理去忙別的事情自行抽走鈔票，然後再進電腦中輸入已補鈔完成的假資訊。

陳女另外還要負責幫忙整鈔，也就是舊鈔換新鈔業務，她竟從經理交給她的300萬元中，直接拿走200萬元，後來分行要搬家，金庫一度開啟，她竟堂而皇之地走進金庫，直接從預備用的ATM鈔匣中拿錢，總計到8月6日為止，偷走了707萬元。

此外，陳女還要負責協助精品名店香奈兒(CHANEL)的現金存放業務，她一樣趁著業者委託保全送鈔到銀行時，利用負責主管不在場的時候，直接把現金都偷走，沒入帳，從7月23日到8月12日為止，靠這種手法侵吞CHANEL款項8次共274萬元。

等到銀行基層LINE群開始傳出，有職員遇到詐騙，一直在借錢，疑似侵占公款，兆豐高層得知傳聞才驚覺大事不妙，清查發現，陳女已經利用ATM換鈔等業務、協助業者存款等機會，加上自己的積蓄，平白送給假男友1018萬元。檢察官2022年初發動搜索約談時，陳女才發現自己可能遇到愛情詐騙。

法院審酌，陳女合計造成銀行1001萬餘元損失，犯後雖然坦承犯行，且案發前為彌補還款126萬600元、案發後還款62萬4419元，但仍有812萬8431元尚未償還，犯罪所生損害非輕，陳女的犯罪情節在客觀上已不足以引起一般人同情，且兆豐銀行不願意原諒陳女，且認為陳女和解態度不佳，未有還款誠意，台北地方法院依照犯銀行職員背信罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。

陳女再上訴，並在二審理期間和兆豐銀達成調解，支付了350萬元，並約定每個月繼續分期付款4萬3千元直到清償完畢。法官審酌她素行良好，無前科，減刑改判刑2年，緩刑5年。可上訴。

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