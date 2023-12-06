補教女師「投資股票」...2個月撒696萬　警逮車手才知騙局一場

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正一分局博愛路派出所，日前接獲報案，有1名女子從9月中開始跟著「股市名師」投資696萬元新台幣，但對方仍持續要求加碼，到派出所諮詢後才知道是詐騙，於是假意配合要加碼注資，成功約出車手，並當場在超商將面交車手逮捕到案。

警方調查，52歲周姓女子，平時在電腦補習班擔任講師，從9月開始接觸到「股市名師」，跟著老師陸續投資股票，前後7次投入696萬元新台幣，但股市名師仍持續要求周女加碼，周女心有疑慮跑到北市警局中正一分局博愛路派出所尋求警方協助。

▲電腦女講師2個月被騙696萬，諮詢警方，最後逮捕面交車手，才知道全是騙局。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後發現根本就是詐騙，立刻要求周女與對方相約，決定再注資50萬元，詐騙集團也依約派出19歲的李姓車手出面交收，雙方約在北市中正區的超商面交，等到李姓男子出面後，警方立刻表明身分上前逮人，訊後依照詐欺罪嫌送辦。

據了解，警方在現場從李姓車手身上搜出多批假文件、查扣2支手機，才讓周姓女子發現真的是詐騙，且周女從事電腦補習班講師，不僅將畢生積蓄都被詐騙集團騙光，甚至還向退休的母親借錢，但最後血本無歸。

▲電腦女講師被騙走696萬，最後以加碼50萬元，配合警方約出面交車手逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，有鑒於現今網路資訊發達，詐騙集團多以「投資高報酬」、「穩賺不賠」、「投資絕無風險」等誇大不實訊息藉以吸引民眾，中正第一分局在此呼籲民眾進行理財投資時，要多查證網路不實資訊，勿成為歹徒覬覦目標，若發現可疑訊息，隨時撥打165反詐騙專線或110報案專線聯繫警方查證，以達阻詐功效。