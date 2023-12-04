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安卓惡意軟體鑽系統漏洞　攻擊銀行App操控交易

▲▼駭客。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲安卓惡意軟體會攻擊用戶銀行App。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

綜合 bleeping computer 等外媒報道，近日有一種新型安卓惡意軟體被發現利用「虛擬化」技術來逃避檢測，並為其運營商賺取巨額利潤。這款惡意軟體名為 FjordPhantom，透過釣魚郵件、簡訊和聊天工具傳播，這項惡意軟體採用開源專案中的虛擬化解決方案，可在使用者不知情的情況下，在裝置上建立虛擬容器。

受害者會被誘騙下載看似合法的銀行App，但它們包含了在虛擬環境中運行的惡意程式碼，可攻擊真正的銀行App。FjordPhantom 的目標是竊取線上銀行帳戶憑證，並透過在裝置上實施欺詐，來操縱交易。

值得注意的是，這種惡意軟體最狡猾的地方在於它不會修改銀行App 本身，使得傳統的程式碼篡改偵測無法察覺威脅。這款惡意軟體是由Promon 公司發現，惡意軟體的「虛擬化」技術逃避了安卓系統的沙箱機制。

FjordPhantom 主要針對印尼、泰國、越南、新加坡和馬來西亞的銀行App進行攻擊。Promon 公司稱，由於惡意軟體和社會工程的共同作用，導致一名受害者損失 28 萬美元，約新台幣 877 萬元。

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