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社會 社會焦點 保障人權

一張AI病床照阿北真的信了！詐團化名嘉琪「塞奶」討醫藥費

記者許權毅／台中報導

詐團手法又進化了！台中58歲洪男遇到一名自稱「許嘉琪」的女子，聲稱母親住院急需用錢，還利用AI合成出病床照、身分證件，讓洪男信以為真。員警一眼認出是AI合成，並且跟洪男解釋該張身分證諸多漏洞，才讓洪男相信被騙，保住差點匯出的7萬元。

▲▼一張AI病床照阿北真的信了！詐團化名嘉琪「塞奶」討醫藥費。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名洪男被詐團傳的AI病床照騙，差點匯出7萬「醫藥費」。（圖／記者許權毅翻攝）

第一警分局西區派出所11月24日接獲轄區銀行報案，指出一名男子疑似遭詐，需要協助。所長張慧茹、警員葉建平立即前往，發現洪男眼神飄忽不定、說話支支吾吾，為何要匯款也僅說：「朋友說她的媽媽目前人在台中醫院住院，急需一筆醫藥費治療。」

▲▼一張AI病床照阿北真的信了！詐團化名嘉琪「塞奶」討醫藥費。（圖／記者許權毅翻攝）

▲該詐團利用「許嘉琪」身分，傳送的證件明顯是經過後製。（圖／記者許權毅翻攝）

員警查看洪男手機後，發現是一名叫「許嘉琪」的女子，員警直接打電話對質，對方卻不敢接起，僅用語音訊息回傳「不方便接電話」。員警見洪男仍不肯相信遇到詐團，幫洪男分析許嘉琪所傳的病床照跟身分證件，一眼發現是AI所製，相當不自然，身分證字體錯誤、大頭照不符規定。

▲▼一張AI病床照阿北真的信了！詐團化名嘉琪「塞奶」討醫藥費。（圖／記者許權毅翻攝）

▲經過警方耐心解說，洪男才相信自己遭詐。（圖／記者許權毅翻攝）

員警甚至直接查察假身分證字號給洪男看，果真找不到此人，才讓原本對「嘉琪」抱有一絲希望的洪男幻滅。洪男感嘆說：「原本以為人會是善良的！」員警則回：「這些主動來找你的都不會是好人。」

第一分局長吳燕山呼籲，詐騙集團橫行於各個角落，若遇到疑似遭詐騙的情事，可撥打110或165請求協助，切勿任意聽信陌生人的指示匯款、轉帳或面交等等，多一分謹慎，多一分保障。

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