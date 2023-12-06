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翻到「男友大額發票」反被分手　網一查爆恐怖內幕：男的慘了

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲現在詐騙手法層出不窮。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前和男友約會時，意外發現對方兩張金額較大的發票，且品名讓她覺得有些詭異，忍不住上網查詢，無奈並沒有太多資料。文章引起熱烈回響，不少人查出恐怖內幕，認為男的掉入詐騙推銷的陷阱，事後原PO更錯愕透露，她被對方分手了。

女網友在Dcard提到，「上個月跟男朋友約會時，他把長夾放我包包裡，後來發現裡面有兩張金額算蠻大的發票，且品名有點奇怪，上網查了像是化妝品，但也沒太多資料，想請教各位，有人知道這是在賣什麼的嗎？」

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透過曝光的發票，有網友立刻查出相關新聞，懷疑原PO男友是被拉去做美容體驗，接著又刷卡買了保養品，更直言現在交友軟體上類似手法層出不窮，不少人也點頭表示，「在交友軟體被詐騙推銷，去做臉按摩之類的，花了超多錢」、「網路上說是詐騙手法的保養品公司」、「說實話...應該是妳男友在交友軟體還是什麼管道，認識女生後被強迫推銷，這類的桃色陷阱，下面的頭被控制了」。

▲按照原PO所述，前男友高機率墜入桃色陷阱了。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO翻到這兩張發票後，覺得有異。（圖／翻攝自Dcard）

事後，原PO也錯愕表示，自己已經被分手了，「原因是他說經濟困難，但那位異性中午能陪他吃飯+付錢，晚餐還能幫他送餐。」

據《公平交易委員會》4日指出，繼去年7月重罰美容業者以不當手法銷售美容商品後，公平會再針對多家美容業者祭出重罰，金額達1100萬元。

在接獲縣市政府移送消費爭議申訴案件及多位消費者檢舉後，公平會發現，米嵐企業社、肯妮詩企業社、慕詩娜企業社、雅庄有限公司及錦瑪企業社等，以不當手法銷售美容商品，從接觸消費者、推銷商品（服務）、簽立契約、付款到妨礙解約等各階段手法環環相扣，尤其針對男性消費者精心安排，一步步誘使其掏錢消費。

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲按照原PO所述，前男友高機率墜入桃色陷阱了。示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

【誘騙5步驟，手法曝光】

第一步：交友軟體，引君入甕

由美容師使用交友軟體認識消費者，隨之邀請其到店體驗做臉或按摩，有部分業者故意提供錯誤的地址或店名，以避免消費者事先上網搜尋店家評價而產生戒心。

部分美容師甚至先以送餐、送飲料及可碰面為由，勸使消費者到店探班，假交友之名，行推銷之實。

第二步：趁你體驗，邀你花錢

消費者到店後，即帶往小房間做臉或按摩，趁其不便起身之際，強力推銷長期美容服務，消費者即便已表示不需要、經濟能力無法負擔，美容師仍不屈不撓地推銷。

有部分美容師會誘以常來做臉按摩可以增加見面機會，種種話術意在迫使消費者於倉促、輕率、無暇思考、不堪其擾，或抱有交友錯誤期待的情形下，做成數萬元乃至數10萬元的交易決定。

第三步：買了什麼，後知後覺

她們先向消費者試探每月可花費額度，即逕行搭配各種商品，部分美容師強調，每個月花幾千元就可享有長期做臉按摩服務，以話術讓消費者誤認為是買美容服務，日後如未使用，可以事後解約退款而當場簽約購買。

第四步：分期付款，暗藏玄機

強調可分期付款，每月只需幾千元，但實際上是與資融公司合作，卻沒有向消費者說明，是向資融公司申請分期付款，部分美容師還告訴消費者，是與銀行合作或總公司提供的分期付款。

尤有甚者，業者多讓消費者在體驗服務時簽立申請書，消費者難以看清楚申請書的內容及併載有本票欄位，多在不知情下一併簽了本票，而需承擔票據責任。

另外，縱使消費者已向美容業者要求解約，仍無從向資融公司拒絕支付款項，增加後續退款複雜度。

第五步：誘導拆封，退款無門

對於暫時不需使用的商品，業者也以檢查商品有無瑕疵、屬個人衛生用品等理由引導消費者將商品拆封，當消費者向業者要求解約退費時，才發現實際購買的是商品，而美容服務是附隨商品免費贈送，但商品已經拆封，導致多數無法退款，解約甚至要負擔數千至數萬元的違約金。

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