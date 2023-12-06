民進黨高層研判「侯康配」降溫中　示警立委1對1挑戰大

▲民進黨秘書長許立明分析選舉情勢。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨秘書長許立明今（6）透露，根據民進黨掌握，最近一周國民黨「侯康配」已在降溫當中，但民進黨仍應審慎面對，尤其在總統「三咖督」情勢下，區域立委選舉「一對一」挑戰不容小覷，提醒應注意中國介選、國民黨抹黑，另外，組織部將針對各縣市議員規劃輔選行動，並將責任區、里得票成績視為議員的輔選成果。

據轉述，許立明今天下午在民進黨中常會談及，根據最近一周各家民調，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康在降溫當中，但民進黨還是要審慎面對，首先，應注意中國介選途徑不只在網路，甚至擴及組織，例如最近出現各種不符合市場價格的中國旅遊團、招待行程，除了提醒執法單位徹查，黨部也將協助舉發，另也提醒國人，參加這種旅行團恐有賄選的風險。

其次，許立明說明，國民黨抹黑的選舉方式又回來了，最近副總統參選人蕭美琴被質疑雙重國籍、曾申請回復國籍，不過，蕭的父親是中華民國國籍，因此蕭美琴不管在哪出生，都具有中華民國國籍，中間也從來沒有放棄過，儘管民進黨做了嚴謹的查證，事實也很清楚，但對手仍不斷抹黑，如同近期前總統馬英九再提總統蔡英文「假學歷」，都是同樣的套路，應注意未來這樣的方式只會多、不會少。

最後，許立明表示，接下來，組織部將會通知各縣市競選總部，規劃各縣市議員全面啟動陸戰，包括站路口、掃市場、家戶拜票等3個具體行動，議員要穿著所屬選區立委參選人競選標誌及名字的服裝，盡一切能量握遍每雙選民的手，深入每個選民的家戶，團結一致力拚勝選。