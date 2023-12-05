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台鐵汐科站增設出口！紓解通勤人潮　預計114年5月完工

▲▼台鐵汐科站上班通勤時段旅運量達4500人次。（圖／台鐵）

▲台鐵汐科站上班通勤時段旅運量達4500人次。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

汐科園區因大量廠辦進駐，台鐵汐科站上班通勤時段旅運量達4500人次，為紓解尖峰進出車站人潮和動線，交通部鐵道局耗資7940萬元推動「台鐵汐科站增設出口暨站體改善工程」，12月8日正式動工，預定114年5月竣工。

台鐵汐科站自民國96年12月啟用後，因汐科園區大量廠辦陸續進駐，目前汐科站上班時段旅運量已達4500人次，為疏解改善尖峰時段人潮擁擠及車站進出動線，交通部責由鐵道局研議汐科站增設車站中段出口計畫，鐵道局111年辦理相關工程規劃及設計，除增設出口外，並將車站設備老舊、站外人行道寬度不足及車站中段出口增設停等空間等問題一併進行改善。

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鐵道局表示，汐科站增設出口暨站體改善工程112年9月19日決標，工程金額約7940萬元，由生豐營造工程有限公司承攬，台灣世曦工程顧問公司監造。考量台鐵營運及安全，該工程原則採夜間施工方式辦理，將審慎規劃相關安全防護措施及工序，期能早日完工，為汐科園區通勤族提供更為安全及便捷的交通環境。

汐科站增設出口暨站體改善工程預計114年5月完工，鐵道局表示，該工程完工後將帶來5大效益，包括增設車站中段出口，使旅客可分流縮短出站路線；改善車站中段設備，解決淹水及設備老舊等問題；優化人行動線，增加車站南段人行道寬度並增設車站中段停等空間；提升行之安全，增加引道及共用廣場，解決人車共道問題；完備指標系統，建置站內設備及轉乘資訊，提升服務品質。

▼台鐵汐科站上班通勤時段旅運量達4500人次。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵汐科站上班通勤時段旅運量達4500人次。（圖／台鐵）

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