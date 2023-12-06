　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵攜手日本淡路屋推超狂「海味」便當　12／8起限定7天開賣

▲▼台鐵日本知名老字號鐵道便當「淡路屋」攜手推出「海味便當」，外盒使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒。（圖／台鐵）

▲台鐵與日本老字號鐵道便當「淡路屋」攜手推「海味便當」，外盒使用淡路屋蛸壺章魚陶瓷便當盒。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵便當深受國人喜愛，甚至獲「台鐵便當管理局」封號，為提升附屬事業佈局，台鐵再出新招，將於12月8日與日本知名老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」締結友好，首波先推出台日聯名「海味便當」，外盒使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，炙燒干貝、鮑魚飯和章魚也奢華入菜。

台鐵局12月8日將與經營超過一世紀的日本知名老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」簽署「締結友好合作備忘錄」，由台鐵局副局長朱來順與淡路屋代表取締役副社長柳本雄基共同簽屬，並自12月8日至12月14日每日中午推出台鐵與淡路屋共同策劃的「海味」聯名特色便當，售價399元，並贈送限量台鐵便當經典帆布袋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

淡路屋自1903年(明治36年)創業，屢次破框研發深具創意鐵路便當菜色及便當盒，例如蛸壺章魚便當及JR貨運貨櫃便當，造成熱銷搶購盛況，甚至研發加熱式的「Acchicchi蒸汽便當」，跳脫日式冷食便當盒限制。

瞄準淡路屋豐富聯名商品規劃及行銷經營，台鐵與淡路屋攜手合作，為歡慶締結友好協定，台鐵台北鐵路餐廳研製期間限定台日聯名「海味便當」，外盒使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，盒身顏色採用經典台鐵藍，象徵台日交融。

▲▼台鐵日本知名老字號鐵道便當「淡路屋」攜手推出「海味便當」，外盒使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒。（圖／台鐵）

▲台鐵攜手「淡路屋」推出「海味便當」，鮑魚、章魚和干貝奢華入菜。（圖／台鐵）

便當盒內盛裝台北鐵路餐廳主廚研製的古早味鮑魚飯，蒸飯內塞入小鮑魚，小章魚以日式照燒口味烹調，再搭配炙燒生食級干貝及金黃銀杏點綴，提供奢華頂級味蕾。

台鐵局表示，台鐵X淡路屋友好締結限定的「海味便當」，訂於12月8日至14日在台北車站「台鐵便當2號店」販售，首日配合活動自10時30分開賣，12月9日起每日11時開賣，每日限量70份，每份售價399元。

ET快訊
正妹超商實習　遭銬住脫衣：我是不是可以摸你奶奶了
LIVE／Toyz二審宣判！唐禹哲元配「女星被點名」　吳欣盈
快訊／民進黨議員酒駕肇事　請辭黨部主委
統神解釋「夫妻倆真實心境」　PTT抓9重點：被摸頭？
要查電競協會！　體育署長：扣減補助款
今天限定！　珍珠鮮奶茶買1送1
逢甲商圈「32年人氣老店」熄燈！　饕客一片哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

衛福部處長外遇車震遭譏「桃花部」　薛瑞元：未影響公務不會調查

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰…真相超狗血

「全台最有名枕頭」重出江湖？作家曬照笑了　網喊：很難忘記

立委批電競協會找Toyz頒獎「賺流量」　體育署開鍘：明年扣補助款

年底旺季！高鐵12／8起短期增班　「4個周末增20班」

Toyz稱要還台灣人情！和基金會合作「募款1億」：蹲出來就兩清了

處理不適任教師「案件不分輕重」　全教總批教育部：把學校變法院

全台20學校標不到交通車！駕駛放寬68歲　公會點名2問題難解校車荒

統神解釋「夫妻倆真實心境」　PTT狂抓9重點！一票人笑：被摸頭？

台中32年老店「老舖子湯包」熄燈！老闆退休　饕客一片哀號

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

以軍「引爆哈瑪斯法院」秒夷平　下令加薩南部16.7萬人撤離

衛福部處長外遇車震遭譏「桃花部」　薛瑞元：未影響公務不會調查

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰…真相超狗血

「全台最有名枕頭」重出江湖？作家曬照笑了　網喊：很難忘記

立委批電競協會找Toyz頒獎「賺流量」　體育署開鍘：明年扣補助款

年底旺季！高鐵12／8起短期增班　「4個周末增20班」

Toyz稱要還台灣人情！和基金會合作「募款1億」：蹲出來就兩清了

處理不適任教師「案件不分輕重」　全教總批教育部：把學校變法院

全台20學校標不到交通車！駕駛放寬68歲　公會點名2問題難解校車荒

統神解釋「夫妻倆真實心境」　PTT狂抓9重點！一票人笑：被摸頭？

台中32年老店「老舖子湯包」熄燈！老闆退休　饕客一片哀號

1200萬用戶注意！「LINE Pay好行銷」上線　擴大平台效益

趙岱新鬆口婚宴進度！　產後首露面「甜誇老公這舉動」

台南透天半年賣不掉　狂貼12個「售」字！再加碼「降價了」

李沃牆／解讀經濟數據宜「見林又見樹」

攻城獅「洋將荒」救命！　找前SBL璞園舊將霍立飛加盟

試・開箱／玫瑰控不能錯過的3款浪漫新香！這支百葉玫瑰聞到瞬間戀愛

中菲行11月營收月增近1％　估亞洲至美國空運需求旺到農曆年

洋基與死敵紅襪交易　用3名投手換來左打外野手維杜戈

中國債信評等遭穆迪調降　央視：經濟持續恢復向好！

空運3箱「椰子油」來台！裝28KG液態甲基安非他命　5人下場慘了

生活熱門新聞

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

「立院地王」就是她！　豪擁56筆土地卻租國有農地占便宜

快訊／遭爆車震不倫！衛福部處長道歉了

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

媽衝海底撈！嗆「孩生日看不到科目三」　店員怒了

耳屎3重要功用　醫警告：亂挖恐釀5種傷害

電競找Toyz頒獎惹議　教長：不允許與毒品掛勾「將處置主辦單位」

更多熱門

相關新聞

台鐵汐科站增設出口！12/8動工　114年5月完工

台鐵汐科站增設出口！12/8動工　114年5月完工

汐科園區因大量廠辦進駐，台鐵汐科站上班通勤時段旅運量達4500人次，為紓解尖峰進出車站人潮和動線，交通部鐵道局耗資7940萬元推動「台鐵汐科站增設出口暨站體改善工程」，12月8日正式動工，預定114年5月竣工。

台鐵年花4億打掃卻被評「最髒公廁」　立委提案凍結1成站務預算

台鐵年花4億打掃卻被評「最髒公廁」　立委提案凍結1成站務預算

站務員女追男　見車長調車超帥秒淪陷

站務員女追男　見車長調車超帥秒淪陷

超商郵局取台鐵車票！退票免跑車站　即日起開放原通路辦退

超商郵局取台鐵車票！退票免跑車站　即日起開放原通路辦退

台鐵明年元旦推新團體會員「包車8折起」　棄單累犯列黑名單停權

台鐵明年元旦推新團體會員「包車8折起」　棄單累犯列黑名單停權

關鍵字：

台鐵淡路屋便當海味

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

超商今天美式、拿鐵買6送6！

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面