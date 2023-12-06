台鐵攜手日本淡路屋推超狂「海味」便當　12／8起限定7天開賣

▲台鐵與日本老字號鐵道便當「淡路屋」攜手推「海味便當」，外盒使用淡路屋蛸壺章魚陶瓷便當盒。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵便當深受國人喜愛，甚至獲「台鐵便當管理局」封號，為提升附屬事業佈局，台鐵再出新招，將於12月8日與日本知名老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」締結友好，首波先推出台日聯名「海味便當」，外盒使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，炙燒干貝、鮑魚飯和章魚也奢華入菜。

台鐵局12月8日將與經營超過一世紀的日本知名老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」簽署「締結友好合作備忘錄」，由台鐵局副局長朱來順與淡路屋代表取締役副社長柳本雄基共同簽屬，並自12月8日至12月14日每日中午推出台鐵與淡路屋共同策劃的「海味」聯名特色便當，售價399元，並贈送限量台鐵便當經典帆布袋。

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淡路屋自1903年(明治36年)創業，屢次破框研發深具創意鐵路便當菜色及便當盒，例如蛸壺章魚便當及JR貨運貨櫃便當，造成熱銷搶購盛況，甚至研發加熱式的「Acchicchi蒸汽便當」，跳脫日式冷食便當盒限制。

瞄準淡路屋豐富聯名商品規劃及行銷經營，台鐵與淡路屋攜手合作，為歡慶締結友好協定，台鐵台北鐵路餐廳研製期間限定台日聯名「海味便當」，外盒使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，盒身顏色採用經典台鐵藍，象徵台日交融。

▲台鐵攜手「淡路屋」推出「海味便當」，鮑魚、章魚和干貝奢華入菜。（圖／台鐵）

便當盒內盛裝台北鐵路餐廳主廚研製的古早味鮑魚飯，蒸飯內塞入小鮑魚，小章魚以日式照燒口味烹調，再搭配炙燒生食級干貝及金黃銀杏點綴，提供奢華頂級味蕾。

台鐵局表示，台鐵X淡路屋友好締結限定的「海味便當」，訂於12月8日至14日在台北車站「台鐵便當2號店」販售，首日配合活動自10時30分開賣，12月9日起每日11時開賣，每日限量70份，每份售價399元。