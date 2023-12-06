年底旺季！高鐵12／8起短期增班　「4個周末增20班」

▲台灣高鐵12/8起實施短期增班，加強周末旅次疏運。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

因應年底、年初活動多，旅運需求旺盛，台灣高鐵今(6日)宣布，12月8日起至2024年1月7日期間4個周末實施短期增班，每周五、周六、周日增開班次，每周加開5班，總計4周共增開20班次，元旦疏運期間除外，12月7日凌晨零時起開放搶票。

年底旅運需求高，高鐵逢假日尖峰自由座就擠滿旅客，為加強疏運，高鐵12月8日起連4周周末短期增班。台灣高鐵表示，這次短期增班加開班次時段為周五夜間南下2班次、周六中午及下午南下2班次，以及周日晚間北上1班次，每周末增開5班次。

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其中，每周五晚間加開之南下1337車次自晚間22時10分南港站發車，停靠雲林、彰化等台中以南各站，加強服務前往台中以南地區之旅客。

高鐵公司提醒，加開周五夜間南下1337車次、1297車次，及週日夜間北上1698車次，此3車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車時間，最晚至晚間00時30分抵達端點站，旅客需留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁。

台灣高鐵也呼籲，對於旅客較集中在台中以北的旅運趨勢，高鐵已針對部分通勤及旅運尖峰時段，規劃行駛南港-台中的區間列車，並配置8節自由座車廂，加強服務台中以北、短程自由座旅客。