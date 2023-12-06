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橘色惡魔與小綠綠再合體　北一女校慶「開高校先例」啟動人流管制

▲▼國慶大會暖場表演 北一女中樂儀旗隊 台南武陣 惠恕仁 吳釗燮。（圖／記者周宸亘攝）

▲北一女樂儀旗隊將在校慶當天，再度與橘高校同台演出。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊惠琪／台北報導

「橘色惡魔」日本京都橘高等學校吹奏樂部，去年國慶首度來台演出，短短5天就掀起全台橘色旋風，本周六再度訪台，這次停留一周，將出席北一女120周年校慶，與北一女樂儀旗隊再次同台演出，由於校慶當天開放民眾和家長參觀，預料將湧入人潮，校方開高中校慶先例，將啟動人流管制。

北一女秘書吳銘祥表示，橘高校去年10月來台，在國慶大典與北一女樂儀旗隊同場表演，兩校學生交流熱絡，一直保持聯繫、不時交換表演心得，今年適逢北一女中120周年校慶，橘高校將再次來台，在校慶活動擔任表演嘉賓，而且這次吹奏部共有98人參加，人數比去年國慶表演的93人還多。

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▲▼橘色惡魔！日本京都橘高校吹奏樂部去年來台參與國慶大獲好評，今年返台首發表演將在12/10於高雄登場。（圖／總統府提供）

▲橘色惡魔本周六再度訪台，將參加北一女中校慶。（資料照／記者周宸亘攝）

吳銘祥說，橘高校預計周六晚間抵台，校長陳智源將率北一女樂儀旗隊學生前往接機，12月12日校慶當天上午11時，橘高校和北一女將再度同台演出，各自帶來約20分鐘的表演，接著還會逛園遊會攤位。由於校慶當天開放外校學生、家長和民眾參加，校方擔心人潮過多，將仿效百貨公司周年慶，啟動人流總量管制，這也開了高中校慶先例。

今年不但是北一女120周年校慶，也是儀隊成軍60年紀念，北一女本周六將號召橫跨半世紀、近200名，從17歲到70歲的儀隊成員返校，帶來跨世代的儀隊表演；周六當天還有北一女路跑活動，校園對外開放，歡迎校友回娘家。

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