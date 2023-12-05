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OPEN!大氣球遊行+橘色惡魔週末高雄登場　7天交管措施看這裡

▲▼ OPEN!大氣球遊行、橘色惡魔週末登場　高市府「交管措施」出爐。（圖／總統府提供、高市府提供）

▲橘色惡魔週末高雄登場。（圖／總統府提供）

記者賴文萱／高雄報導

「2023 OPEN!大氣球遊行」以及「2023!返台首發 橘色惡魔 襲捲高雄」將分別於12月9日及10日於高雄市時代大道舉辦，高市府表示，活動會場周邊捷運、輕軌相當便捷，並將將加開班次疏運。高市府鼓勵參加民眾多加運用，現場不提供汽車停車位，周邊時代大道、中華五路等路段因應遊行及表演需要啟動交通管制，禁止車輛進入。

▲▼ OPEN!大氣球遊行、橘色惡魔週末登場　高市府「交管措施」出爐。（圖／總統府提供、高市府提供）

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▲OPEN!大氣球遊行「交管措施」出爐。（圖／高市府提供）

配合活動場地設備搭設作業，時代大道全線自12月5日（二）14時起啟動交通管制至12月11日（一）24時止；另外為維持活動場域行人安全，12月9日（六）10時30分至18時30分、以及12月10日（日）10時至18時，中華五路（正勤路至舊凱旋四路）、時代南一路、南二路、南三路、成功二路北上慢車道（擴建路至台糖物流園區）均將進行交通管制，請用路人配合改道。

管制區當地居民及商家車輛向管制員警出示證明即可進入，除緊急救護車輛及執行公務車輛外，其他汽車、機車均禁止進入，且周邊將加強拖吊。

▲▼ OPEN!大氣球遊行、橘色惡魔週末登場　高市府「交管措施」出爐。（圖／總統府提供、高市府提供）

▲橘色惡魔週末登場，高市府「交管措施」出爐。（圖／高市府提供）

高雄市交通局建議，前往活動的民眾可搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，捷運並將加密班距、減少民眾候車時間；另輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站雖提供載客服務，但人潮壅塞時將啟動輕軌車站管制措施，為避免久候，提醒大家搭乘捷運、步行前往會場，快速又方便。

▲▼ OPEN!大氣球遊行、橘色惡魔週末登場　高市府「交管措施」出爐。（圖／總統府提供、高市府提供）

▲OPEN!大氣球遊行。（圖／高市府提供）

交通局補充，本周末活動管制區域較大，預期周邊南北向道路如成功二路、中華五路、中山一路等，以及東西向道路如正勤路、凱旋四路等路段可能車多壅塞，建議用路人提前改道，或使用公共運輸，以避開壅塞路段。

此外，考量本次場域行人眾多，為維護管制區內行人安全，時代大道活動範圍內4處Youbike2.0配合管制暫停營運，請民眾於管制區外圍舊凱旋四路周邊站點借還。

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