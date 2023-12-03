北一女樂儀旗隊街頭「快閃表演」宣傳校慶　橘色惡魔將入校表演

記者楊惠琪／台北報導

台北市北一女中將在12月12日迎來120周年校慶，適逢雙甲子校慶，也是北市高校校慶壓軸場，預料將吸引海內外校友與大批學生、家長參與。今天下午校方也首度出動樂儀旗隊，在國父紀念館、中正紀念堂、總統府等地點，進行別開生面的快閃表演，為校慶活動暖身，吸引大批民眾觀賞，還有百歲人瑞搶拍合照。

20多名北一女樂儀旗隊學生，今天下午首站來到國父紀念館，一開始由樂隊學生演奏揭序，接著旗隊成員舞動入場，最後儀隊操槍加入，現場進行兩首樂曲約3分多鐘的表演，演出最後高喊「北一女120周年校慶，12月12日歡迎大家參加」，吸引大批民眾駐足圍觀。

有民眾說，以前只在電視上看過，第一次看現場表演，臨場感十足，表演學生超有氣勢；還有百歲人瑞要求合照留念，她說，自己雖然不是北一女校友，但看到年輕學生滿滿朝氣，就覺得國家充滿希望。

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▲北一女樂儀旗隊在國父紀念館快閃演出，宣傳120周年校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

北一女中秘書吳銘祥表示，今年適逢120周年雙甲子校慶，也是校內古蹟校舍光復樓修復工程完工的重要時刻，不僅全校師生都很期待，海內外校友也準備包機返台，日本橘高校「橘色惡魔」也特地來台，當天將入校表演，加上往年也是最受矚目的高中校慶壓軸場，經常吸引各校學生與民眾參加，因此校慶當天將仿效百貨公司周年慶，首度啟動人流管制，由於當天並非假日，還是要提醒其他學校參加學生，先請好假再來。

為迎接120周年校慶，北一女中有多項創舉，日前推出會唱校歌的「小綠綠制服悠遊卡」、獨家包裝的「可樂果」小綠綠限定款零食，一推出就秒殺；12月9日首度舉辦北一女校慶馬拉松活動，12月12日校慶當天，還請來知名主播校友張雅琴、蕭彤雯，以及主持人崔麗心接力進行校慶轉播活動。

▲北一女樂儀旗隊宣傳120周年校慶，今天下午在國父紀念館快閃演出。（圖／記者楊惠琪攝）