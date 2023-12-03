　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北一女樂儀旗隊街頭「快閃表演」宣傳校慶　橘色惡魔將入校表演

記者楊惠琪／台北報導

台北市北一女中將在12月12日迎來120周年校慶，適逢雙甲子校慶，也是北市高校校慶壓軸場，預料將吸引海內外校友與大批學生、家長參與。今天下午校方也首度出動樂儀旗隊，在國父紀念館、中正紀念堂、總統府等地點，進行別開生面的快閃表演，為校慶活動暖身，吸引大批民眾觀賞，還有百歲人瑞搶拍合照。

20多名北一女樂儀旗隊學生，今天下午首站來到國父紀念館，一開始由樂隊學生演奏揭序，接著旗隊成員舞動入場，最後儀隊操槍加入，現場進行兩首樂曲約3分多鐘的表演，演出最後高喊「北一女120周年校慶，12月12日歡迎大家參加」，吸引大批民眾駐足圍觀。

有民眾說，以前只在電視上看過，第一次看現場表演，臨場感十足，表演學生超有氣勢；還有百歲人瑞要求合照留念，她說，自己雖然不是北一女校友，但看到年輕學生滿滿朝氣，就覺得國家充滿希望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北一女樂儀旗隊在國父紀念館快閃演出，宣傳120周年校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女樂儀旗隊在國父紀念館快閃演出，宣傳120周年校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

北一女中秘書吳銘祥表示，今年適逢120周年雙甲子校慶，也是校內古蹟校舍光復樓修復工程完工的重要時刻，不僅全校師生都很期待，海內外校友也準備包機返台，日本橘高校「橘色惡魔」也特地來台，當天將入校表演，加上往年也是最受矚目的高中校慶壓軸場，經常吸引各校學生與民眾參加，因此校慶當天將仿效百貨公司周年慶，首度啟動人流管制，由於當天並非假日，還是要提醒其他學校參加學生，先請好假再來。

為迎接120周年校慶，北一女中有多項創舉，日前推出會唱校歌的「小綠綠制服悠遊卡」、獨家包裝的「可樂果」小綠綠限定款零食，一推出就秒殺；12月9日首度舉辦北一女校慶馬拉松活動，12月12日校慶當天，還請來知名主播校友張雅琴、蕭彤雯，以及主持人崔麗心接力進行校慶轉播活動。

▲北一女樂儀旗隊在國父紀念館快閃演出，宣傳120周年校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女樂儀旗隊宣傳120周年校慶，今天下午在國父紀念館快閃演出。（圖／記者楊惠琪攝）

ET快訊
徐若熙開幕戰搭擋猿隊宋嘉翔　總教練曝原因
Gail學習中文5年「苦讀超過520小時」！連寫作文都難不倒
南下參加喜宴　國3電纜垂落害妻子慘死！相驗結果曝
快訊／中華隊抗韓打線出爐！
不做就沒收手機　爸爸逼看亂倫片...性侵女兒6次
竹科工程師騎重機慘死！　滿地都是血

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丹麥廠商開4萬找離岸風電工程師　藥廠聘研發人員月薪近50K

北一女樂儀旗隊街頭「快閃表演」宣傳校慶　橘色惡魔將入校表演

日本餐廳「美女店員搧耳光」爆紅！1次日幣100元　客人排隊求被打

一開蒸籠有蟑螂！他怒PO照「店家道歉+免單」　添好運：無此事

雞蛋滯銷！傳蛋商「降價拋售」清庫存　零售蛋價每斤不到45元

文化平權巡演新竹場　朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》　

屁孩玩殺蟲劑害中壢家樂福燒掉！業者低調：損害情況尚無法評估

妻罹癌...夫仍要娶她　學員練習告別哭了

不是高麗菜！菜單見「1青菜」大票必點：突然冒出來，超好吃

明水氣暴增！中部以北「3500公尺以上高山」有望降雪

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

Girl’s Day幫素珍辦「婚前派對」　「串通假爽約」一開門感動泛淚！

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

丹麥廠商開4萬找離岸風電工程師　藥廠聘研發人員月薪近50K

北一女樂儀旗隊街頭「快閃表演」宣傳校慶　橘色惡魔將入校表演

日本餐廳「美女店員搧耳光」爆紅！1次日幣100元　客人排隊求被打

一開蒸籠有蟑螂！他怒PO照「店家道歉+免單」　添好運：無此事

雞蛋滯銷！傳蛋商「降價拋售」清庫存　零售蛋價每斤不到45元

文化平權巡演新竹場　朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》　

屁孩玩殺蟲劑害中壢家樂福燒掉！業者低調：損害情況尚無法評估

妻罹癌...夫仍要娶她　學員練習告別哭了

不是高麗菜！菜單見「1青菜」大票必點：突然冒出來，超好吃

明水氣暴增！中部以北「3500公尺以上高山」有望降雪

台東中級救護技術員訓練結訓　43名學員全數通過

綠島鄉柚子湖遭重油污染　台東環保局會同各單位積極清除

勞團反對新增移工來源國　勞動部：規劃配套措施消除疑慮

徐若熙開幕戰搭擋猿隊宋嘉翔　郭李建夫點出拆開龍隊投捕原因

新北男租AB車買飯糰違停出事了　警搜出K毒+意外查出失竊車

全民妹妹Gail學中文5年「苦讀520小時」！連寫作文都難不倒...老師狂讚

丹麥廠商開4萬找離岸風電工程師　藥廠聘研發人員月薪近50K

楊勇緯東京大滿貫爆冷16強遭淘汰！教練：今年給80分

開戰「只是時間問題」！　北韓狠嗆：南韓敵對行動將自取滅亡

楊勇緯東京大滿貫次輪落敗　16強作收今年賽季告一段落

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

生活熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

今晚「全台有雨」　變天溼答答

超商有軍械庫　他路過驚見T91步槍

3男玩殺蟲劑害賣場燒掉　家樂福：損害無法評估

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

加油站為何有廁所？竟因為「他」

要發年終了！　4生肖有望笑出來

超神「未來日記」寫了就中發票！

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

更多熱門

相關新聞

基隆中正國小百年校慶　三沙傳憶日新又新

基隆中正國小百年校慶　三沙傳憶日新又新

基隆市中正國小建校100周年校慶， 今（2日）中正國小以「中正百年‧三沙傳憶」為主題，辦理創校百周年校慶園遊會與學生成果發表展，市長謝國樑親臨祝賀，全校師生、家長、歷屆校友、校長與社區民眾齊聚一堂，共同為中正國小祝福。

蕭彤雯、張雅琴「小綠綠嫩照」曝光！　為母校北一女擔綱校慶直播

蕭彤雯、張雅琴「小綠綠嫩照」曝光！　為母校北一女擔綱校慶直播

北一女可樂果沒了！還有建中乖乖　會考生瘋搶「第一志願聯名款」

北一女可樂果沒了！還有建中乖乖　會考生瘋搶「第一志願聯名款」

「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

基隆市府余治明獲頒中國科大優秀校友

基隆市府余治明獲頒中國科大優秀校友

關鍵字：

北一女中校慶光復樓北一女樂儀旗隊

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

李東健親弟澳洲留學遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面