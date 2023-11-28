蕭彤雯、張雅琴「小綠綠嫩照」曝光！　為母校北一女擔綱校慶直播





▲主播蕭彤雯（左）、張雅琴（右）就讀北一女的校園照。（圖／北一女校友會提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市北一女中將在12月12日迎來120周年校慶，適逢雙甲子校慶，也是校內古蹟校舍光復樓修復完工的重要時刻，學校動員海內外校友舉辦系列慶祝活動，包括主播校友張雅琴、蕭彤雯、崔麗心等人，也將擔綱校慶線上直播任務，讓全球各地校友共襄盛舉，而校慶直播的預告影片，也首度公開這些明星主播和主持人的小綠綠嫩照。

北一女中將在12月11日至12日一連兩天，由明星主播校友張雅琴、蕭彤雯和主持人崔麗心等人接力直播校慶實況。

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已經畢業41年的崔麗心，在校慶直播預告影片中說道，雖然畢業40多年，仍覺得自己很年輕，適逢母校120歲生日，與歷屆主播校友一起負責直播，讓海外校友也可線上同歡，影片中也首度公開自己當年穿著北一女儀隊制服的珍貴照片，留著俏麗短髮、模樣清秀。





▲主持人崔麗心曾是北一女樂儀旗隊一員。（圖／北一女校友會提供）

從北一女畢業31年的蕭彤雯，也在影片中公開穿著運動服的高中照片，流著一頭短髮，濃眉大眼，和現在的主播模樣差異不大，幾乎凍齡。已經畢業41年的主播張雅琴，照片中則是穿著長袖小綠綠制服，左手插腰、臉頰朝上，模樣秀麗，高中就可看出自信的風采。

北一女秘書吳銘祥表示，今年適逢120周年雙甲子校慶，也是校內古蹟校舍光復樓修復工程完工的重要時刻，歷屆校友都希望可以共襄盛舉，但北一女校友遍及全球，因而規劃由明星主播校友群擔綱，開高中校園先例，以馬拉松接力直播方式，讓全球校友見證校慶時刻，為了這次直播事宜，主播校友還事先返校和校長陳智源討論直播細節，並拍下預告影片。





▲蕭彤雯（左二）、崔麗心（左三）與張雅琴（左四）返北一女母校。（圖／北一女校友會提供）