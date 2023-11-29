「橘色惡魔」應援海報免費送！發放時間地點、索取方式一次看

▲文總將於12月8日發放「日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台紀念海報」。（圖／文總提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部在去年國慶來台後，引爆旋風，文化總會也再度邀約於今年12月來台演出，門票在10分鐘內就被搶購一空！而網友敲碗的紀念海報如今也許願成功，文總今（29）日公布，將於12月8日中午12點發放「日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台紀念海報」，讓民眾免費索取，一起為橘色惡魔們應援。

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▲文總將於橘色惡魔抵台前一天，在12月8日發放紀念海報，讓民眾免費索取。

橘色惡魔來台邁入倒數10天，文總今日公告，將於橘高校吹奏樂部抵台前一天，在文總1樓免費發送「日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台紀念海報」，海報特別採用了鮮豔活潑的顏色，代表橘色惡魔們充滿活力的形象，另外也使用了局部上光技術，讓整體更添層次。

▲▼海報特別採用了鮮豔活潑的顏色，代表橘色惡魔們充滿活力的形象。

文總指出，海報領取時間為12月8日中午12點～下午2點，並於早上11點開放排隊，地點為文化總會1樓（台北市中正區重慶南路二段15號），領取資格為成為「文總官方LINE@帳號」好友（帳號：@hrp5564g），建議民眾提前加入，並在活動期間截圖出示給工作人員查看，即可獲得海報一張。文總也提醒，海報一次限領一張，如需領取多張要重新排隊，數量有限，送完為止。

▲▼另外也使用了局部上光技術，讓整體更添層次。



京都橘高校吹奏樂部是日本全國性高中吹奏樂大賽的常勝軍，這個月也在競爭激烈的全國性比賽中脫引而出，榮獲「第36回全日本行進管樂大賽」金賞的殊榮，並達到連續3年獲得金賞的成就。

此次「橘色惡魔」將於12月9日～12月15日再度訪台，文總表示，特別感謝玉山銀行、Kenji健司、富士大飯店的大力支持，有關「橘色惡魔」來台相關資訊，將持續於文化總會社群公告。