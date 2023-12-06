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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分享民調參考3準則　游盈隆：藍綠白目前仍呈「三足鼎立」

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數38天，近期各機構媒體也接連釋出多份民調，台灣民意基金會董事長游盈隆5日就在臉書分享民調資訊採納的三個判準；針對目前的總統選情，他認為，藍綠白仍呈三足鼎立態勢，但民進黨「賴蕭配」已逐漸拉開與國民黨「侯康配」及民眾黨「柯盈配」的差距。

游盈隆表示，過去十天有關總統選情民調蜂擁而出，不下十份，讓選民一時眼花繚亂，讓人質疑，總統選情真的出現根本的變化了嗎？選情已經演變成藍綠對決了嗎？白色力量已經被邊緣化了嗎？他建議所有關心2024台灣大選的海內外朋友對衆多民調資訊的採納，可根據三個判準。

游盈隆指出，第一，民調是否採「真人電話訪談」，如果是，可以採納，如果不是，可擱置；第二，民調是否採市話／手機並用，例如73比或各半，如果是，優先採納，如果不是，可存參；第三，民調機構是長期穩定經營的，或臨時蹦出來的，前者通常比後者可信。他建議，秉持這三原則看民調，會獲得比較接近真實的選情。

此外，游盈隆分享，他自1996年台灣第一次總統大選開始到現在，就非常投入，一方面是個人學術的興趣，另一方面是躬逢其盛有實際參與操盤的經驗；對於當前2024民調大戰，他的感覺是，不下於2000年總統大選，甚至在某些方面尤有過之。

游盈隆舉例，本應屬於競總內參的滾動式民調，現在有民調機構直接公佈，特別是因為「全市話」民調會高估兩大黨候選人支持度，嚴重不利小黨候選人，再加上媒體的推波助瀾，因此民眾黨總統參選人柯文哲最近被打的很慘，如果不耐打，很可能很快會被打趴在地。他認為，這或許符合兩大黨眼前的利益，但當中牽涉到的「民調責任倫理問題」，社會應給予適度的關注才對。

「一個重要問題是，單靠劣質民調或假民調就可以左右選情，決定選舉結果嗎？」，游盈隆表示，他雖然不這麼認為，但劣質民調與假民調充斥的台灣總統大選，絕對是有害正常、健康、公平的選舉競爭，不利台灣民主發展，甚至成為台灣民主的汚點和恥辱，選民必須正視，民調發佈者也應自我克制。

針對目前的總統選情，游盈隆提出，他的觀察是，「綠藍白仍呈三足鼎立態勢」，但賴蕭配已逐漸拉開與侯康配及柯盈配的差距，最近一次（12/4）匯流民調採市話／手機各半，共2千份樣本，結果是賴蕭三成七、侯康二成八、柯盈二成六，應該是相對比較接近真實的。

游盈隆分析，由於藍白相去不遠，除非未來出現慘烈的棄保效應，否則，賴蕭配將逐漸走出八年魔咒陰影。

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