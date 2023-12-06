權威機構打臉「台海戰爭論」　標準普爾：誰當選都不會推向戰爭

▲總統蔡英文赴成功嶺視察義務役訓練狀況，強化國軍訓練量能，提升整體。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

根據國安單位的掌握，中國大陸就本次2024大選，認知戰主旋律，有其專有名詞為「和戰抉擇論」，搭配國內在野黨，則轉換文字為「戰爭與和平的選擇」。不過，美國摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）近日評估，不認為台海有戰爭問題；而標準普爾5日也明確點出，不論誰當選，都不會把台灣推向啟動戰爭的風險境地。

長期關注且主責對岸訊息戰的國安人士指出，從4、5月間就陸續出現一個專有名詞，叫「和戰抉擇論」，論述基調甚至是文字，都跟國內「戰爭與和平」、特定政治人物的評論沒有差別。

國安人士指出，今年本來是5月份，對岸舉行兩岸媒體高峰會，但後來取消改採分別邀請型態，透過不同省市的系統；近來有媒體揭露的，包括帥化民、介文汲，以及幾位資深媒體人都有受邀，他們赴中確認對方要主打的議題有2個，主旋律是「和戰抉擇論」，次旋律則是「中國好故事」。

不過，此一敘事方式，近來也遭到幾個全球的權威機構打臉。首先，標普全球評級（S&P Global）2021年將台灣評等從「AA-」調升至「AA」，2022年時，暌違21年，將台灣主權評等調升至「AA+」，連續兩年調升。

標普當時表示，台灣評等展望「穩定」，反映未來三至五年兩岸關係不會對台灣經濟穩定造成嚴重干擾的假設，預期未來一年評等風險將保持相當平衡，對台灣半導體出口需求，可抵消長期以來地緣政治緊張帶來的成長阻礙。

標普全球評級亞太區主權評級資深董事陳錦榮也回應，台灣即將舉行總統大選，三位總統候選人的兩岸政策及公開對中國大陸的態度，預計都不至於提出激進策略，不管誰當選，相信都不會把台灣推向啟動戰爭的風險境地。

此外，美國摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）也公開表達看法，表示不認為中國會入侵台灣，台海戰爭將造成經濟大蕭條，這是很艱困的情況，如果出現這種情況，對全世界、對中國及中國人民都是非常糟糕的事情。

戴蒙明確指出，如果台灣發生戰爭，會帶離所有（對中國）的賭注，並表示雖然不認為台海戰爭會發生，但還是必須作好準備。他提到，美國與墨西哥和加拿大都保持良好關係，中國卻「在激怒周圍所有人方面，做得相當不錯」，且中國「人口結構很糟糕」。

對於近來幾個權威機構的談話，國安人士受訪表示，無論是5月的G7峰會聯合公報、8月的美日韓峰會、10月的美澳領袖雙邊會談，以及本月日法領袖電話會談，都一再強調台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的一部分。

國安人士指出，國際各大權威機構都一再表達台灣大選不會形成地緣政治新風險，形同打臉對台海議題政治操作的有心人士，「選舉期間政黨攻防可以理解，但台海安全與和平需要靠大家共同守護，不應該被操作成選舉攻防。」