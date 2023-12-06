賴蕭配參選人因素比侯康配強　郭正亮曝「這2種」關鍵打法

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

美麗島電子報昨（5日）公布最新民調，賴蕭配以38%支持度領先，侯康配以31.7%居次，柯盈配支持度為14.9%。對此，前立委郭正亮表示，因為賴蕭配的參選人因素比侯康配強，面對這種狀況，國民黨只有「打弊案」或連結到「賴蕭」的個人問題，把人設壓低，否則真的會很難選。

郭正亮5日在節目《TVBS戰情室》中透露，美麗島民調賴蕭配支持度是38%、侯康配則是31.7%，可見賴蕭配參選人因素比國民黨要強，因為國民黨的政黨支持度是33.2％，民進黨只有29.6%，國民黨政黨支持度雖高，但正副總統參選人民調卻比民進黨低。

因此，郭正亮表示，在這種情況下，國民黨的打法只有兩種，第一是把賴蕭配的人設打垮，就要揭發弊案，例如2000年總統大選時，宋楚瑜的支持度因「興票案」掉了5個百分點，但這就考驗國民黨有沒有這種資料。

第二個，郭正亮指出，就是把自己拉高，國民黨就要連結「投賴蕭配就是投民進黨」，因為「賴蕭」這組人就個人因素，他們確實有強的地方，例如蕭美琴可以鞏固年輕票，但侯友宜沒長期做個人文宣造勢，所以強度不強，這時只好去打民進黨整體弊案，或是連結到「賴蕭」的個人問題，把人設壓低，否則真的很難選。