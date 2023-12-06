曝「侯康配」兩大特色主軸　學者建議：可主打Blue and White戰略

▲侯友宜、趙少康。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選三腳督態勢底定，世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔6日透露，國民黨的宣傳方式向來比較傳統，但其實在「侯康配」的品牌特色裡，一直有兩個很強的主軸，就是「B&W」，意即「Blue and White」，可以主打「Blue」戰略，包括「Blue是安全」和「Blue是機會」，以及「White」戰略，包括「White是乾淨」與「White是陽光」來爭取年輕選票。

游梓翔6日在臉書發文表示，爭取年輕選民，侯康配不必改變，也很難大幅改變原本的形象，真正重要的是做好溝通，讓年輕人相信心聲被聽見了，侯康配是真心要為年輕人服務的。

游梓翔分析，國民黨的宣傳方式向來比較傳統，但其實在侯康配的品牌特色裡，一直有兩個很強的主軸，就是「B&W」，意即「Blue and White」，首先，侯康配可以主打「Blue」戰略，包括「Blue是安全」和「Blue是機會」。

游梓翔進一步解釋，「Blue是安全」，Blue是警察的顏色也是安全的顏色，侯康配應該訴求他們是最能守護台灣安全，不讓戰爭發生的一組；而「Blue是機會」，Blue是大海的顏色也是機會的顏色，侯康配應該訴求他們能會能為台灣創造機會，讓台灣走向藍海。「Blue」很重要，特別是年輕人，需要有安全和機會，因為年輕正是追求可能的世代。

再者，游梓翔指出，侯康配也要主打「White」戰略，包括「White是乾淨」與「White是陽光」。他進一步說明，「White是乾淨」，也就是White是掃除髒污與消滅貪腐，就像那句清潔劑的廣告詞，「髒東西就該從地表消失」；而「White是陽光」，White是打開黑箱與揭發特權，綠營吃香難看的醜態，都該被攤在陽光下。「White」很重要，特別是年輕人，他們嫉惡如仇、痛恨相對剝奪，因為年輕正是追求理想的世代。

游梓翔說，「B&W」是台灣很愛的顏色，一個賽事組成兩支中華隊，通常叫做「中華藍」和「中華白」；同時「B&W」也是國民黨的基本色，存在在國民黨的DNA裡，有「B&W」，看見藍天白雲，年輕人才有遼闊又清新的未來。