沈富雄見民調喊怕　打給趙少康：難選了！曝1關鍵逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

《美麗島電子報》5日公布第82波總統大選追蹤民調，前立委沈富雄直言，原本他看到81波民調之後馬上打電話給國民黨副總統候選人趙少康，覺得選戰難選了，但82波公布後，彷彿看到隧道終點的亮光，中彰投以北是國民黨的優勢區，到現在還沒有確定領先，藍營只要努力一下就可超越對手，還能把中間選民吸引過來。

▲沈富雄日前看到民調結果，曾打電話給趙少康，認為接下來難選了。（資料照／記者李毓康攝）

沈富雄5日在政論節目《TVBS戰情室》中提到，《美麗島電子報》的民調點出大家在某種程度上都犯了錯，君悅之變以前，外界假定民眾黨總統候選人柯文哲的支持者是藍多於綠，但從民調看是綠多於藍，有人說是深綠故意去撐讓柯文哲高興，藍白合破局便散了，但這沒有證據，「我們都認為柯文哲這一群人是偏藍，我覺得錯了，是偏綠，現在回去了，很多人又講是棄保」，但他認為棄保是放棄第三回到第二，第二和第三要有同質性，所以這叫歸隊。

▲沈富雄認為各陣營選民已經歸隊，再來就是看中間選民的部分。圖片由左至右為侯友宜、柯文哲、賴清德。（資料照／記者李毓康、林敬旻攝）

沈富雄提到，柯文哲的支持者現在是不藍也不綠，而中間選民這一塊，雖然大家都已經陸續歸隊，但還有32％的人還未表態，上一波是33％，也就是說，還有三分之一的中間選民仍不願意表態，這才是藍營要努力爭取的地方，要發揮魅力吸引中間選民過來。

沈富雄直言，5日這份第82波總統大選追蹤民調非常重要，他看到81波民調的時候曾打電話給趙少康，說難選了、很費力氣，現在操盤的人要很有膽識、勇氣，說「輸贏都是我擔起來，但你們要聽我的話」，換作是他也會有點怕，不過，看到82波民調的結果，他覺得隧道終點的亮光出來了，因為中彰投以北是國民黨的優勢區，到現在都沒有確定的領先，所以藍營只要努力一下就可以超過對手，還能把中間選民吸進來。