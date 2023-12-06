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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴辦批侯友宜打模糊仗　侯辦轟賴清德：說謊不道歉、造謠不認錯

▲▼ 侯友宜里長侯援會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜里長侯援會。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

針對賴清德競總稱侯辦提餵藥案是打模糊仗，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰今（6）日反批，賴清德說謊、造謠，都是清清楚楚，一點也不模糊。餵藥案中，賴清德不惜背離醫師專業，更公然宣稱「有孩子被餵食兩類藥物，如果孩子有戒斷症狀、幼兒園也確實有餵食彩虹藥水。」如今餵藥案經檢調不起訴，證明賴公然說謊，而賴辦發言人戴瑋姍，將餵藥說成餵毒，更是經過台灣事實查核中心認定為造謠，但賴對於撕裂親師關係、造成家長恐慌的言行，至今，一句道歉都沒有。

陳柏翰表示，2008年討論兩岸直航，賴清德又是危言聳聽，造謠兩岸直航會變木馬屠城，雖然14年後，賴競總先是對賴清德曾說過的話，矢口否認，民進黨立院黨團卻又說是斷章取義，說法一變再變，前後矛盾，根本是標準的「說了一個謊言，要用千百個謊來圓」。

陳柏翰強調，勞動部準備與印度簽署MOU，經外媒報導將引進10萬印度勞工，但賴清德卻是將台灣事實查核中心的澄清內容，也就是「全世界都不敢招印度工人」，指鹿為馬，竟然說成大量開放印度移工是假消息，賴清德竟然對勞動部連日的說明，完全狀況外，不想正視開放多少移工、會對就業市場造成多大衝擊等問題，敢做不敢當？正如他對當前的一堆弊案一樣，「你說的是哪一個」？只會顧左右而言他。

陳柏翰嗆，餵藥案，說謊不道歉；說兩岸直航是木馬屠城，又是造謠不認錯；加上對勞動部將與印度簽署MOU引進印度勞工，更是敢做不敢當，但凡走過必留下痕跡，賴清德想賴皮也賴不掉，不會因為賴競總「白布硬要染到黑」，而改變賴清德的liar本質，讓信lie變信賴。 

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