侯友宜說「校園毒品氾濫，青少年佔毒品犯罪人口比例最高」？

圖文／台灣事實查核中心

為何要查

婦幼安全、暴力犯罪、詐騙等治安問題，一向是民眾關切議題，也是檢驗執政成績的指標之一。11月以來有總統候選人發表多項治安政見，各陣營間互有攻防，成為選戰焦點之一。

查證摘要

侯友宜11月9日發表治安政見，提到「青少年佔毒品犯罪人口比例最高」，經查：

一、2023年至10月最新統計，青少年佔毒品犯罪人口9.08%，成年人佔90.92%。

二、回溯近5年數據，毒品犯中最高比例都是成年人，約佔9成，青少年所佔比例僅約1成上下，而且青少年人數呈現下降趨勢。

查證結果：與所查資料不符。

依照警政署統計，近年來青少年佔毒品犯罪人口僅約1成，成年人則佔9成，比例最高。

侯友宜的話來自哪裡？

國民黨總統候選人侯友宜11月9日到彰化宮廟參拜，並同時公布治安政策，表示當選總統後，將比照美國成立緝毒署，其中將「校園毒品」問題列為緝毒署優先任務。

侯友宜解釋（TVBS影片23:22-23:32），「青少年毒品犯罪比例最高，我們要對源頭開始管理」，現場公布的政見也清楚列出「校園毒品氾濫，青少年佔毒品犯罪人口比例最高」。

侯友宜臉書同日也貼出治安政見，不論貼文或圖卡，均有「青少年佔毒品犯罪人口比例最高」的文字。

▲圖1：侯友宜11/9公布治安政策／來源：TVBS NEWS（紅框為查核中心所加）

▲圖2：侯友宜治安政策圖卡／來源：侯友宜臉書

資料出處：《TVBS NEWS》、《台視新聞》直播，《中時新聞網》報導，侯友宜臉書。

查核過程

查核點、侯友宜稱「青少年佔毒品犯罪人口比例最高」，是否屬實？

近年青少年毒品犯罪數據為何？

查核中心在警政署「警政統計查詢網」查詢今年青少年毒品犯罪，並往前回溯5年。依據查詢結果，在整體毒品犯中佔最多數的為成人嫌疑犯，比例接近9成，而青少年嫌疑犯約只佔1成左右。

近年數據製表如下：

▲圖3：近年查獲毒品嫌疑犯人數／事實查核中心製表

將數據製圖後，也能看出歷年各年齡層比例的變化，青少年毒品犯人數成下降趨勢。

▲圖4：近年查獲毒品嫌疑犯變化趨勢／事實查核中心製圖

綜合以上，侯友宜政見所說「青少年佔毒品犯罪人口比例最高」與所查數據不符，毒品犯中最高比例是成年人，約佔9成，青少年所佔比例僅約1成上下。而且從近5年趨勢觀察，青少年毒品犯人數呈現下降趨勢。

青少年毒品犯罪數據可到哪裡查詢？

警政署編製的歷年「警政統計年報」，將毒品犯依少年、青年等年齡層分類統計人數（表6），依照年報說明，各年齡層定義如下：

1.兒童：未滿12歲。但因修法後兒童去刑罰化，2020起不再列入統計。

2.少年：12歲以上，未滿18歲。

3.青年：18歲以上，未滿24歲。

4.成人：24歲以上。

此外，到「警政統計查詢網」也可查到相同資訊，目前最新統計更新至今年10月。

因此到上述警政統計查詢毒品嫌疑犯，並將少年、青年人數加總，即可得知「青少年」犯罪人口比例。

目前青少年犯罪類型為何？是否毒品犯占最多比例？

警政署於今年6月14日公布的「警政統計通報」（112年第24周），統計2022年青少年犯罪類型，比例最高的是「詐欺」（26.49%），其次才是「毒品」（8.21%），其他主要類型則是「妨害秩序」（7.52%）、「竊盜」（7.05%）、「公共危險」（6.87%）等。

可知，在目前青少年犯罪類型中，比例最高的是詐欺，也不是毒品。

▲圖5：2022年青少年犯罪類型與人數／來源：警政統計通報（紅線為查核中心所加）