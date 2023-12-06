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超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天！　開放寄杯、冷熱互換

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商指定咖啡買6送6今天限時搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

囤起來！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有極鬆餅買6送3、罐裝咖啡買6送6、巧克力千層蛋糕買2送1等共3大好康，今（6）日上午10時起於APP隨買跨店取準時開賣，咖啡還開放寄杯、冷熱互換。

▲▼全家極鬆餅、罐裝咖啡。（圖／業者提供）

▲極鬆餅、罐裝咖啡也可享指定折扣。

全家12月好咖日祭出4大限定優惠，首推「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2024年6月30日，還有「極鬆餅（經典蜂蜜／醇濃黑巧／大納言紅豆／400次咖啡／焦糖花生朱古力／伯爵茶焦糖）任選買6送3」、「Let’s Café罐裝咖啡（黑糖拿鐵／單品耶加雪菲黑咖啡／香濃咖啡拿鐵）買6送6」、「minimore米歇爾柯茲巧克力千層蛋糕買2送1」等3大好康。

提醒罐裝咖啡及鬆餅可兌換到2024年3月31日、千層蛋糕則須在2023年12月25日前兌換完畢，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶，數量有限、售完為止。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

▲星巴克12月祭出最新數位活動，有機會抽中買1送1等優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

另，連鎖咖啡店星巴克即日起至12月28日也祭出12月限定「REIMAGINE YOUR HOLIDAY耶誕數位體驗」活動，期間只要登入數位活動連結完成體驗，就有機會抽中買1送1、第2杯半價等優惠券，其兌換期限為獲券日2天內，提醒此優惠有部分門市不提供兌換。

不提供優惠門市有松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

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