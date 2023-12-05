慶中華隊亞錦賽2連勝！　4大超商最新「限時優惠」懶人包

▲中華隊亞錦賽2連勝，超商限時優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中華隊於今（5）日亞錦賽第2場以19比0完封巴勒斯坦，預賽取得2連勝，確定晉級超級循環賽。為歡慶中華隊順利搶下2連勝，4大超商也祭出最新限時優惠，像是7-11推限時1天大杯思樂冰全品項買1送1，萊爾富也有咖啡第2杯10元等好康，小確幸快收下。

▲萊爾富推大杯咖啡同品項第2杯10元。

為慶祝中華隊連奪2勝，7-11宣布明（6）日於門市祭出限時1天「大杯思樂冰全品項買1送1」，各店數量有限、售完為止，至12月12日前還有指定炒麵／拌麵／乾麵／燴飯／咖哩飯/丼飯任一款加購茶葉蛋只要5元；萊爾富全門市明日也有「Hi Café大杯特濃美式咖啡／大杯拿鐵咖啡同品項第2杯10元」優惠，不限購但不開放寄杯，加碼至12月12日前還能享指定暖暖包任選2件8折。

▲OK mart連3天咖啡買2送1。

另，OK mart明（6）日起至12月8日限時3天也於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送1」，且不限冰熱，加碼喝OK CAFE與純喫茶聯名系列包括純喫茶醇奶茶、仲夏水果茶可享單杯7優惠；至12月13日前全門市還有「百款指定商品享第2件6折起」、「多款指定沖泡飲買1送1」等好康。

而全家即日起則於APP「優惠趣」祭出「威德運動補給飲單件特價25元」優惠券等領，限量10萬組，每人限領1組，兌換期限至12月20日。