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一次爽嗑大比薩+4款點心！　速食店超澎湃「炫Food盒」限量開賣了

▲▼必勝客全新派對神器「炫Food盒」現店限量開賣。（圖／業者提供）

▲速食店最新派對神器「炫Food盒」限店限量開賣了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

年末開趴有新選擇！人氣速食品牌「必勝客」驚喜推出全新派對神器「炫Food盒」，一次就能吃到1個大比薩搭配4種副食點心，且比薩還有7口味任選，把握機會吃，即日起於APP限定開賣，限量4500盒只在全台150間門市販售，平均每店只有30盒，肯定要搶嚐鮮一波。

▲▼必勝客全新派對神器「炫Food盒」限店限量開賣。（圖／業者提供）

▲炫Food盒裡的大比薩開放7種口味任選。

必勝客開賣最新「炫Food盒」，每盒通通吃得到1個13吋大比薩及4款副食點心，而比薩口味開放7種任選，像是年末限定奢華款「炙烤大蝦嫩牛比薩」，還有松露海鮮珍珠起司比薩、法式卡菲海陸比薩、和風章魚燒比薩、煙燻培根手撕豬比薩等通通有，副食則搭配黃金和風鱈魚塊、黃金雞軟骨、巧克力麻糬QQ球及芋見乳酪千層酥，超級澎湃，售價799元，即日起於PK APP限量開搶，全台只有4500盒，僅限150間門市販售，平均每家店只有30盒，想吃要快。

▲▼SUBWAY推「濃郁系披薩堡Pizza Melt Sub」、「麻辣餅乾」。（圖／業者提供）

▲SUBWAY最新濃郁系披薩堡、麻辣餅乾限時吃。（圖／業者提供）

另，SUBWAY近日則推出Melt系列第1彈「濃郁系披薩堡Pizza Melt Sub」，把台灣人也超愛的義大利披薩變身成潛艇堡，使用道地義式煙燻臘腸、義式辣香腸及秘制義大利番茄醬搭配雙份起司及培根、洋蔥、青椒、黑橄欖等蔬菜進爐熱烤，現做滋味罪惡爆表，且餅皮還能免費升級重磅回歸的超人氣「香Q火焰烤餅」，售價149元，即日起至2024年1月9日限時開吃。

除外，加碼還有台灣限定大人系「現烤麻辣餅乾」，口感微甜微鹹還帶有些許麻辣感，單片售價35元，3片99元，限時限量、售完為止；且門市也特意於12月推出寵粉活動，期間凡於門市單筆消費滿299元就送1組2張「車銀優限量珍藏相片小卡」，總共有2組4種款式，2款式分別於即日起至12月12日、12月13日起至12月26日限時限量贈送。

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