12月底前微電車領牌免規費 　嘉義市監理站辦理微電車到點服務

▲ 監理系統呼籲民眾把握優惠期間，12月底前微電車領牌免規費 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導



騎乘微型電動二輪車免駕照，但須年滿14歲、配戴安全帽，不得載人、酒駕，且行駛時速不可超過25公里，也不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，自111年11月30日開始掛牌，並自道路交通管理處罰條例修正條文施行後2年內完成納管，逾期未領牌而騎乘使用者，最重處罰新台幣3,600元罰緩。

交通部為鼓勵民眾盡早掛牌，至今年12月底前，辦理微型電動二輪車掛牌免繳號牌費300元/面，行車執照150元/枚，提醒民眾儘快辦理，可省下450元。

嘉義市監理站邱振誠站長表示，請欲辦理掛牌的民眾攜帶車主身份證、印章、來歷證明(國產車：製造商的出廠證明、進口車：海關進口與貨物稅完稅證明書)、統一發票(需註明買受人、車架號碼，若遺失可於現場以切結方式辦理)、強制險，到各地監理機關或前往到點服務之地點，並經車輛經現場查核合格後，即可於現場領牌及核發行照。

▲ 嘉義市監理站辦理微電車到點服務情形 。（圖／嘉義區監理所提供）

民眾如果針對微型電動二輪車領牌所需持有的證件及相關文件要更詳細了解，可上網至監理服務網專區查詢需要證件及Q&A問答，或者直接電話洽詢嘉義市監理站，不但便利而且可節省辦理時間。相關網址及文件下載如下：

https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-car/car/electricBicycles/eBicyclesDoc (監理服務網-微型電動二輪車專區)