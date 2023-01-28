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自小客貨車定期檢驗延長至1／30　呼籲國道共乘

▲▼ 春節期間定期檢驗延長到1/30 。（圖／嘉義市監理站）

▲ 春節期間定期檢驗延長到1/30 。（圖／嘉義市監理站）

記者翁伊森／嘉義報導

為了避免在連假期間車輛定期檢驗逾期，嘉義市監理站特別提醒大家盡早為愛車進行定檢，也避免因為在連假前後欲辦理檢驗車輛較多，造成車主的等待與不便。

依道路交通安全規則第44條規定，應於指定日期前後一個月內向公路監理機關申請檢驗。但逾十年之營業大客車或高壓罐槽車，應於指定日期前一個月內為之。定期檢驗的期限是依登載於行照的指定日期來計算，若是落在春節連假期間，可順延至假期後的第一個上班日，以本次春節假期來說就是112年1月30日。

因此如果是一般的自用小客車或小貨車，且定期檢驗的指定日期落在111年12月20日至111年12月29日之間，期限就可以順延到112年1月30日。但考量長假前後到監理單位或代檢廠的檢驗車輛可能會變多，還是建議車主能夠盡早完成定期檢驗。

嘉義市監理站也呼籲社會大眾，為鼓勵民眾搭乘公共運輸及紓解國道交通壅塞，112年春節連續假期實施「國道客運」及「台灣好行」票價優惠，以及公共運輸轉乘優惠，交通部公路總局訂於112年春節連續假期實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，期間為112年1月19日0時起至112年1月29日24時止。

搭乘87條國道客運享平日優惠價或原票價85折；轉乘在地客運優惠部分，民眾搭乘所有國道客運路線、臺鐵及台灣高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運(高鐵快捷公車除外)，將提供基本里程或一段票免費優惠，以吸引民眾搭乘，減少使用私人運具，促進交通更為順暢。更多資訊，可連結交通部公路總局官網(https://www.thb.gov.tw/)查詢。

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