元旦連假驗車過期　嘉義市監理站：可順延至1月4日

▲排氣檢驗。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

元旦假期將近，為避免大家在連假期間還得為愛車的定期檢驗煩心，嘉義市監理站特別提醒大家盡早為愛車進行定期檢驗，以免元旦假期前後欲辦理檢驗車輛較多，另外定期檢驗期限若是落在元旦假期當中，可順延至假期後的第一個上班日，以本次元旦假期來說就是110年1月4日。

定期檢驗的期限是依登載於行照下方的指定日期來計算，除出廠逾10年以上營業大客車或高壓罐槽車之外車輛，皆應依道路交通安全規則第44條規定，在指定日期前後1個月內進行定期檢驗，出廠逾10年以上之營業大客車或高壓罐槽車則需在指定日期前1個月內進行定期檢驗。

▲檢驗車道最後段-綜合檢驗查核 。（圖／記者翁伊森翻攝）

因此如果是一般的自用小客車或小貨車，且定期檢驗的指定日期落在109年12月1日至12月3日之間，期限就可以順延到110年1月4日。但考量長假前後到監理單位或代檢廠的檢驗車輛可能會變多，還是建議車主能夠盡早完成定期檢驗，以免逾期受罰。

嘉義市監理站也呼籲社會大眾，110年元旦連假（自109年12月31日0時起至110年1月3日24時止計4天）搭乘國道客運享優惠票價(或85折優惠)及『台灣好行』使用電子票證享半價優惠；另搭乘國道客運、高鐵、臺鐵於10小時內轉乘在地客運享一段票（或基本里程）免費，敬請民眾多加利用大眾運輸搭乘，詳細優惠路線資訊請至交通部公路總局網站(http://www.thb.gov.tw)首頁查詢。

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