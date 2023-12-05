　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

丁薛祥任「習近平特別代表」出席COP28　唯一見的民間友人是比爾蓋茲

▲大陸國務院總理丁薛祥。（圖／路透）

▲大陸國務院總理丁薛祥。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥在11月30日至12月1日以大陸國家主席習近平「特別代表」的身份，前往杜拜出席第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）並發表演說，還在隨後舉行的「77國集團和中國」氣候變遷領袖峰會致辭。

▲丁薛祥與比爾蓋茲會面。（圖／翻攝央視）

▲丁薛祥與比爾蓋茲會面。（圖／翻攝央視）

北京青年報《政知新媒體》分析，這是丁薛祥擔任大陸國務院副總理後，首次以「習近平主席特別代表」的身份出席國外的重要國際會議。

據了解，大陸國家主席特別代表、國家主席特使、政府代表都具有「特使」身份，主要為臨時執行某項任務，又稱臨時外交代表。回顧2023年多位「習近平主席代表」中，丁薛祥是唯一一位「正國級」的中央政治局常委。

此外，丁薛祥在會上還肩負著全球應對氣候變遷，5年一次的大盤點中，對外宣傳「中國貢獻」的重要任務。丁薛祥從推進綠色發展、能源革命和應對氣候變化國際合作方面闡述，包括自2005年起，碳排放下降51％，電動車數量佔全球5成以上等。

至於在雙邊會談部分，丁薛祥還見了唯一一位來自美國的「民間友人」，曾經的世界首富「比爾蓋茲」。丁薛祥強調，中方願同蓋茲基金會加強合作，為全球綠色轉型、全球發展事業作出更多貢獻。蓋茲則回應稱，願同中方在應對氣候變化、農業、健康衛生等領域開展更加緊密合作，提升研發創新能力，取得更多務實成果。

ET快訊
美麗島最新民調！賴蕭配37.8％　柯盈配「鐵票」僅9.3％
快訊／成大起火冒濃煙！　300師生緊急疏散
快訊／新北泰山家具工廠大火！　濃煙猛竄
快訊／《灌籃高手》電影片頭曲歌手癌逝
快訊／泰國重大車禍　至少14人死亡、32傷
BMW超車撞毀！車頭爆開前輪噴出...女駕駛驚恐下車
曾上過月曆！　消防猛男摩鐵激戰女同事
衛福部高官不倫車震人妻　薛瑞元稱「私人事務」不會有處置
桃園女騎士挨撞　後座媽媽掉落遭輾斃
發票中百萬「2張不能領」　財政部曝原因
大巨蛋「場邊辣妹上空」！見中華隊贏球　當眾脫了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男星錄節目笑到「掉下巴」送醫　醫生：長期緊張焦慮更容易發生

喜茶玩大了！推「佛喜」奶茶涉宗教商業化　已被約談下架

三花貓欲跳對面屋頂「連摔3次」！　網心疼：可能是孩子在上面

20天「加速衰老30多歲」！她淚PO對比圖…醫診斷患1病搖頭：不可逆

珠海47歲男持刀殺3人再自盡　包含一對澳門母子

丁薛祥任「習近平特別代表」出席COP28　唯一見的民間友人是比爾蓋茲

正妹直播主本尊曝光！網大驚「雌雄同體」：如花來了

快訊／港府將全力追捕周庭　李家超：嘗試寬大處理「卻換來瞞騙」

男友電話不通卻「定位足療店」…女心碎報警他嫖娼　結局大反轉

「學運女神」周庭再拋震撼彈！自曝被送中「寫愛國感謝信」

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

【Fred吃上癮】魚子醬與泡麵的連結？難道就是靠了這個神奇的粉味？

陸男星錄節目笑到「掉下巴」送醫　醫生：長期緊張焦慮更容易發生

喜茶玩大了！推「佛喜」奶茶涉宗教商業化　已被約談下架

三花貓欲跳對面屋頂「連摔3次」！　網心疼：可能是孩子在上面

20天「加速衰老30多歲」！她淚PO對比圖…醫診斷患1病搖頭：不可逆

珠海47歲男持刀殺3人再自盡　包含一對澳門母子

丁薛祥任「習近平特別代表」出席COP28　唯一見的民間友人是比爾蓋茲

正妹直播主本尊曝光！網大驚「雌雄同體」：如花來了

快訊／港府將全力追捕周庭　李家超：嘗試寬大處理「卻換來瞞騙」

男友電話不通卻「定位足療店」…女心碎報警他嫖娼　結局大反轉

「學運女神」周庭再拋震撼彈！自曝被送中「寫愛國感謝信」

Volvo「全新6、7人座休旅」台灣明年見！北美開賣折合新台幣234萬

炎亞綸「所有低潮你都陪著我」！PO照謝愛犬　阿本：我們一直在

老鼠爽嗑甜甜圈！一中商圈名店恐怖畫面曝　九月初：疑被惡整

民進黨：侯友宜曝光患者已觸法　應公開道歉

開業不到2年！永和85度C接連歇業　90坪透店去化受考驗

國民黨猛追國籍爭議　蕭美琴強調：從沒放棄過中華民國籍

親戚收到詭異簡訊　前往現場發現滅門慘案「5家人全被槍殺」

OPEN!大氣球遊行+橘色惡魔週末高雄登場　7天交管措施看這裡

拜登「未出兵烏克蘭」原因解密　美軍事專家：保留戰力防衛台灣

張清芳宣布高雄巨蛋開唱！鍛鍊課程嚇壞教練「根本運動員」

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

快訊／李家超：港府將全力追捕周庭

韓紅嗆假唱：唱不下來，就別開演唱會

小貓吃1.3萬元「蟲草」　鏟屎官含淚賠償

「學運女神」周庭棄保　港府：全力追捕！

裝潢工竟是富豪之子！現領BMW、3套新房

獨／等2年！台東釋迦今恢復輸陸

學運女神周庭再拋震撼彈！自曝被送中寫愛國感謝信

男友電話不通卻定位足療店…女報警他嫖娼結局反轉

正妹直播主本尊曝光！網大驚「雌雄同體」

她20天加速衰老30多歲！醫判定患1病搖頭：不可逆

陸「天價母嬰市場 」收割焦慮爸媽

國際金價創歷史新高 陸民眾「越漲越買」零售價飆2748.78元／克

130年「沙漠玫瑰」展出秒殺　

汪文斌臉書轉發迪麗熱巴跳新疆舞影片 大讚：閃閃動人

更多熱門

相關新聞

美參議員致函　促將中國公安部鑑定中心重列黑名單

美參議員致函　促將中國公安部鑑定中心重列黑名單

多名美國聯邦參議員日前致函美國商務部長雷蒙多，呼籲重新將中國公安部鑑定中心列入制裁實體清單中，因為將該機構從實體清單刪除，並不能追究中國非法生產芬太尼的責任。

光陽新車專利曝

光陽新車專利曝

汪文斌臉書轉發迪麗熱巴跳新疆舞影片 大讚：閃閃動人

汪文斌臉書轉發迪麗熱巴跳新疆舞影片 大讚：閃閃動人

報告指持續多年誇大營收　恆大回擊：無事實依據

報告指持續多年誇大營收　恆大回擊：無事實依據

大陸拖船貓頭鼻頭滯留　海巡態度強硬逼掉頭

大陸拖船貓頭鼻頭滯留　海巡態度強硬逼掉頭

關鍵字：

丁薛祥副總理國務院中國大陸外交COP28COP

讀者迴響

熱門新聞

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

快訊／星光電競大賞發文致歉

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

特斯拉Cybertruck飛踹實測

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

媳婦像僕人從早做到晚！丈夫還搞小三　彰化法官判准離婚

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面