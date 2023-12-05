丁薛祥任「習近平特別代表」出席COP28　唯一見的民間友人是比爾蓋茲

▲大陸國務院總理丁薛祥。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥在11月30日至12月1日以大陸國家主席習近平「特別代表」的身份，前往杜拜出席第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）並發表演說，還在隨後舉行的「77國集團和中國」氣候變遷領袖峰會致辭。

▲丁薛祥與比爾蓋茲會面。（圖／翻攝央視）

北京青年報《政知新媒體》分析，這是丁薛祥擔任大陸國務院副總理後，首次以「習近平主席特別代表」的身份出席國外的重要國際會議。

據了解，大陸國家主席特別代表、國家主席特使、政府代表都具有「特使」身份，主要為臨時執行某項任務，又稱臨時外交代表。回顧2023年多位「習近平主席代表」中，丁薛祥是唯一一位「正國級」的中央政治局常委。

此外，丁薛祥在會上還肩負著全球應對氣候變遷，5年一次的大盤點中，對外宣傳「中國貢獻」的重要任務。丁薛祥從推進綠色發展、能源革命和應對氣候變化國際合作方面闡述，包括自2005年起，碳排放下降51％，電動車數量佔全球5成以上等。

至於在雙邊會談部分，丁薛祥還見了唯一一位來自美國的「民間友人」，曾經的世界首富「比爾蓋茲」。丁薛祥強調，中方願同蓋茲基金會加強合作，為全球綠色轉型、全球發展事業作出更多貢獻。蓋茲則回應稱，願同中方在應對氣候變化、農業、健康衛生等領域開展更加緊密合作，提升研發創新能力，取得更多務實成果。