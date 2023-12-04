汪文斌臉書轉發迪麗熱巴跳新疆舞影片　大讚：閃閃動人　

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部發言人汪文斌昨（3）日在其臉書（Facebook）官方帳號上分享一支知名女星迪麗熱巴跳新疆舞的影片，用英文配文強調，「迪麗熱巴穿著中國新疆服飾跳新疆舞，閃閃動人（光彩奪目）。」這篇文章在臉書上約有100多次轉發，千人按讚，不過，卻在微博上激起千層浪，吸引1.8億人次點閱，大陸各外館官微也紛紛轉發，引起輿論熱議。

▲迪麗熱巴參與的節目被大陸外交部發言人汪文斌透過臉書轉發。（圖／翻攝花兒與少年·絲路季官方微博，下同）

《環球時報》報導，汪文斌發佈的視頻（影片，下同）顯示，迪麗熱巴在節目中向主持人介紹自己身著的新疆少數民族服裝，並展示了一段富有民族特色的新疆舞蹈，引得現場眾人喝彩。

這支影片裡的中文字幕寫著，「迪麗熱巴在海外自信介紹新疆服飾——艾德萊斯，讓國際友人感受到了中華文化之美。」同時，汪文斌也在影片上用英文說明，「穿著中國新疆服飾、跳著新疆舞的迪麗熱巴，閃閃動人。」

據了解，迪麗熱巴參與的節目是一部和「共建一帶一路倡議」有關的綜藝節目《花兒與少年·絲路季》。這檔節目是在「一帶一路」提出十週年之際，邀請7位不同年齡的藝人嘉賓，實地走訪「一帶一路」共建國家，一方面呈現成果，另一方面呈現這批「絲路使者」的故事。