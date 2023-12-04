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大陸 大陸焦點 特派現場

報告指持續多年誇大營收　恆大回擊：無事實依據

▲▼中國恒大,中國恆大。（圖／路透社）

▲恆大集團的清算聆訊再次延期至明年1月29日。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國恆大集團的清算聆訊再次延期至明年1月29日。同時，恆大也回應近日一份指稱「持續多年嚴重誇大營收，且從來沒有任何利潤」的報告，稱「無事實依據」。

香港高等法院今天就恆大的債務問題舉行清算聆訊，雖然今年10月底時，法院明確要求恆大應在今天的聆訊前交出實質重組方案，否則恆大可能被清算，然而最終宣布再次延後清算聆訊至明年1月29日。

今天上午，恆大也發布公告，回應研究機構GMT Research的一份報告中稱「恆大嚴重誇大營收的情況可能已經持續多年」是「無事實依據」。

GMT的報告發布於本月1日，報告認為恆大連續多年虛報收入和利潤，並在2021年時，對物業銷售收入的確認方式做了重大調整，一改以往，認列收入的時間從「客戶獲得專案竣工證書或業主使用權」，變為「客戶接受物業銷售合約」。確認收入時間的變化，對恆大的財務狀況產生重大影響。

報告並稱，「與其說恆大是流動性緊縮或疫情引發樓市低迷的受害者，不如說恆大根本從來沒有任何利潤」。

恆大的公告指出，已注意到一份關於公司從未盈利過的報告，這份報告並無實際依據，稍後對這項報告的內容作進一步澄清，並呼籲證券持有人、潛在投資人買賣證券時需審慎行事。

恆大的清算爭議始於去年6月24日，當時恆大的債權人Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited向香港高等法院提出清算申請，隨後於同年9月5日、9月8日、11月28日，以及今年3月20日、7月31日與10月30日，6度宣布延後，今天再次宣布延期至明年1月29日，成了第7次。

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